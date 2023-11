Ryad: ouverture du sommet économique saoudo-africain, avec la participation du Maroc

Les travaux du sommet économique saoudo-africain se sont ouverts, ce vendredi 10 novembre à Ryad, en Arabie saoudite, en présence des dirigeants et chefs de délégations de plusieurs États africains. La délégation marocaine à cette réunion de haut niveau est présidée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet économique saoudo-africain, dont les travaux se sont ouverts aujourd’hui à Riyad.

Font partie également de la délégation marocaine, l’ambassadeur du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri, l’ambassadeur-représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine, Mohamed Arrouchi, le directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Akhrif, le directeur du Grand Maghreb et des Affaires de l’Union du Maghreb arabe et de l’Union africaine, Hassan Boukili, ainsi que des cadres du ministère des Affaires étrangères et des missions du Maroc au Caire et à Addis-Abeba.

Ce sommet vise à instaurer une coopération stratégique entre les parties saoudienne et africaine dans le domaine de l’économie et de l’investissement pour servir les intérêts communs, le développement et la stabilité des pays du Continent.

Cette réunion de haut niveau vise aussi à définir les domaines de la coopération et à parvenir à une vision commune pour aller de l’avant dans la consolidation des relations bilatérales et multilatérales entre le Royaume d’Arabie saoudite et les États africains.