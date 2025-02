Tanger Med: Hassan Abkari, DG de l’Autorité portuaire, limogé et remplacé par Idriss Aarabi

Le conseil d’administration de Tanger Med Port Authority (TMPA) a décidé, jeudi dernier, lors d’une réunion extraordinaire, de mettre fin au mandat de Hassan Abkari, son directeur général.

Cette décision, explique le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end du 1er et 2 mars, serait motivée par des soupçons de conflits d’intérêts. Des médias espagnols ont révélé que «le directeur général de l’Autorité portuaire de Tanger, Hassan Abkari s’adonnait à des activités portuaires à l’étranger à travers une entreprise montée en Espagne». Ce que le conseil d’administration de Tanger Med Port Authority (TMPA) a jugé irresponsable et assimilé à de l’abus de pouvoir et de confiance, indiquent les mêmes sources.

«En attendant les conclusions de l’enquête ouverte sur des pratiques relatives à la création d’une entreprise de consulting dans la ville espagnole de Valence, en plus de son implication dans des transactions immobilières en janvier dernier dans la péninsule ibérique, le conseil d’administration de l’Autorité portuaire de Tanger (TMPA) a décidé de confier les commandes à Idriss Aarabi, qui avait rejoint TMPA en 2007 en tant que directeur du port passagers et roulier», précisent les sources d’Al Akhbar.

Depuis, poursuit Al Akhbar, «Idriss Aarabi, natif de Tanger, et titulaire d’un master spécialisé en commerce et gestion, a occupé plusieurs postes à responsabilité, avant d’être nommé directeur chargé des opérations».

Les sources du quotidien indiquent que «l’ancien directeur général de l’Autorité portuaire de Tanger (TMPA) Hassan Abkari a créé en janvier dernier dans le sud de l’Espagne une entreprise portant le nom de New port consulting 24, spécialisée dans le domaine du conseil en gestion des services portuaires, avec un capital symbolique d’un euro, comme le précise le Bulletin officiel du registre de commerce de Valence». Et d’ajouter qu’outre le conseil technique dans la gestion des services portuaires, l’entreprise New Port Consulting 2024 propose également l’achat, la vente, l’administration, la gestion, la transformation et l’exploitation, hors crédit-bail, de tous types de biens.