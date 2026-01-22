Suspension du mouvement social dans le secteur de la santé après de nouveaux engagements de la tutelle

La coordination syndicale nationale du secteur de la santé (regroupant les syndicats affiliés à la CDT, l’ODT, l’UGTM, la FDT et l’UMT) a annoncé le report de son programme de mobilisation à l’issue d’une réunion tenue, mercredi 21 janvier 2026, avec le ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Cette rencontre, à laquelle ont également participé le secrétaire général du ministère, le directeur des ressources humaines ainsi que des responsables des directions centrales, a permis d’examiner les causes des tensions persistantes dans le secteur. La coordination syndicale a notamment mis en avant le retard dans la mise en œuvre de plusieurs dispositions de l’accord du 23 juillet 2024 signé avec le gouvernement.

Les discussions ont également porté sur la situation du groupement sanitaire territorial de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. La coordination a exprimé des inquiétudes quant au fonctionnement de cette structure et à son impact sur la qualité des services de santé offerts aux citoyens, ainsi que sur les droits et acquis des professionnels de santé qui y exercent.

À l’issue des échanges, lit-on dans un communiqué de la coordination, le ministre de la Santé s’est engagé à poursuivre, dans les prochains mois, la mise en œuvre des points restants de l’accord de juillet 2024 et des textes juridiques qui y sont liés. Les deux parties ont convenu de donner la priorité à l’adoption rapide du décret relatif à la mobilité, considéré comme essentiel pour la garantie des droits des fonctionnaires du secteur.

Il a également été décidé d’organiser, à partir de la semaine suivante, des réunions de travail dédiées à l’opérationnalisation des autres engagements contenus dans l’accord. Des rencontres avec le directeur du groupement sanitaire territorial de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et avec les directeurs des deux agences concernées sont par ailleurs prévues dans les plus brefs délais.

Le ministère s’est en outre engagé à accélérer la publication au Bulletin officiel de trois décrets récemment adoptés en Conseil de gouvernement, portant notamment sur les années de référence de plusieurs corps professionnels du secteur de la santé. Le ministre a enfin affirmé la poursuite de l’accompagnement du déploiement de l’expérience pilote dans la région de Tanger et la correction des insuffisances constatées.

À la lumière de ces engagements, la coordination syndicale nationale a décidé de suspendre temporairement son programme de mobilisation afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures annoncées.