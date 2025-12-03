Politique

Santé: annulation de marchés publics douteux

M. Amine Tahraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Revue de presseCertains marchés publics relatifs aux prestations de nettoyage et de gardiennage dans des centres hospitaliers et qui seraient entachés d’irrégularités ont été annulés par le ministère de la Santé et de la protection sociale. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 03/12/2025 à 19h21

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de la protection sociale vient de procéder à l’annulation de certains marchés publics relatifs aux prestations de nettoyage et de gardiennage dans des centres hospitaliers.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 4 décembre, «la décision d’annulation, prise sur instruction du ministre de tutelle, concerne un marché public relatif aux prestations de nettoyage et de gardiennage, d’une valeur de près de 60 millions de dirhams dans la direction régionale de la Santé dans la région Fès-Meknès».

Dans le détail du marché public annulé dans la région de Fès-Meknès, les sources du quotidien rappellent que l’ouverture des plis de l’appel d’offres s’est déroulée le 9 septembre dernier. Ensuite, «ce marché, d’une valeur de 60 millions de dirhams, était réparti en trois principaux lots», indique Assabah.

Et de préciser que «le premier, d’une valeur de 32,5 millions de dirhams, concerne les secteurs de santé dans les villes de Boulemane, Sefrou, Fès, Moulay Yacoub et Taounate, alors que le second, d’un montant de 21,35 millions de dirhams, était destiné à Meknès, Ifrane et El Hajeb, tandis que le troisième, d’une enveloppe budgétaire de 6,35 millions de dirhams, était consacré à la province de Taza».

En plus de la région Fès-Meknès, les sources du journal évoquent également un marché public d’une valeur de plus de 30 millions de dirhams dans la région de Drâa-Tafilalet et un autre d’un montant de 55,71 millions de dirhams dans la région de l’Oriental. Les valeurs de ces marchés et leurs dates avaient suscité moult interrogations, rappellent les mêmes sources.

