Le ministère de la Santé lance une campagne audiovisuelle pour redorer l’image des hôpitaux publics

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation du secteur sanitaire, le ministère de la Santé a lancé un appel d’offres international, doté d’une enveloppe de 3 millions de dirhams, pour la conception et la production d’un dispositif audiovisuel de haute facture. Cette campagne a pour objectif de promouvoir une image renouvelée des hôpitaux publics, en les présentant comme des espaces modernes, à la pointe de la technologie et animés par des compétences humaines dédiées.

«Cette initiative accorde une place stratégique à la santé mentale, avec l’ambition affichée de déconstruire les stéréotypes persistants associés au monde hospitalier», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 12 janvier. Le cahier des charges, exigeant des standards cinématographiques, prévoit la production de spots télévisés en haute résolution, enrichis par l’emploi de prises de vues aériennes par drone et d’effets visuels avancés, afin de délivrer des messages percutants. Cette exposition sera renforcée par une campagne d’affichage dans les grandes villes du Royaume, telles que Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès.

La diffusion s’articulera autour de capsules de sensibilisation télévisées et de reportages adaptés aux réseaux sociaux, déclinés en arabe, en amazigh et en français, avec un souci d’inclusion via le sous-titrage pour les personnes malentendantes.

La mission de l’entreprise retenue s’étendra au-delà de la seule production. Elle devra élaborer une stratégie média intelligente, utilisant notamment l’intelligence artificielle pour l’achat d’espaces publicitaires et le ciblage des audiences, avec l’objectif ambitieux de dépasser le million de vues.

«Cette campagne s’inscrit dans la vision globale de réforme du système de santé, lancée en 2021, que le ministre Amine Tahraoui a récemment rappelée», note Al Ahdath Al Maghribia. Elle vise à améliorer durablement la qualité des services, à rapprocher l’offre de soins des citoyens et à garantir leur dignité, tout en corrigeant des dysfonctionnements accumulés sur de nombreuses années.