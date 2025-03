Succession à la tête du Conseil communal d’Asilah: le PAM et l’UC en compétition

En application des dispositions relatives à la loi organique relative aux communes, le poste de président de la commune d’Assilah, déclaré vacant suite au décès de Mohamed Benaissa, qui était aux commandes de la collectivité dans la préfecture Tanger-Asilah, les autorités compétentes viennent d’annoncer que le dépôt des candidatures pour assurer la succession à la tête du conseil communal devait se faire du 19 au 23 mars au siège de la wilaya de la Région.

L’annonce des autorités compétentes appellent les élus intéressés à présenter leur candidature, en vertu de l’article 11 de la loi organique relative aux communes, rapporte le quotidien Al Akhbar de ce jeudi 20 mars.

Selon le quotidien, «le dossier de candidature comprend un formulaire indiquant le nom et le prénom du candidat ainsi que d’autres informations, en plus d’une copie de la carte d’identité nationale et une accréditation du parti politique au nom duquel l’élu s’est présenté candidat».

D’après des sources du quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui traite aussi cette actualité, «la présidence de la commune reviendra à l’un des deux vice-présidents, Jaber Adlani ou Abdellah El Kaâbouri qui étaient sur la liste du parti authenticité et modernité (PAM), conduite par le défunt lors des élections de septembre 2021 et qui avait raflé 23 sur les 30 sièges qui composent le conseil de la commune».

Les autres sièges, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, ont été remportés par l’Union constitutionnelle (UC), six sièges, et l’Union socialiste des forces populaires (USFP), un seul siège.

Dans cette course à la présidence de la commune, indique Al Akhbar, «l’Union constitutionnelle aurait déjà opté pour la candidature de Jaïdi Ahmed qui était dans l’opposition, critiquant vigoureusement la façon dont gérait le défunt le conseil de la commune».

Autant dire que l’UC et le PAM se disputeront la présidence de cette commune urbaine.