Port d’Asilah: des moments de farniente aux bords des rivages

Le port de pêche et de plaisance d’Asilah a été réalisé en 1992, dans le cadre de la politique d’aménagement du nord du Royaume. Il est situé au cœur de la ville, sur le littoral atlantique, à 40 kilomètres au sud de Tanger, et à 30 kilomètres au nord de Larache, dans la province de Tanger-Asilah. Cette plateforme protège l’ancienne Médina menacée par l’érosion côtière.

Passer de beaux moments de détente au bord de l’eau

Niché en plein centre-ville, en face des remparts portugais et de la célèbre Tour Kamra, cet ancien port de commerce qui aurait été construit vers 1500 avant J-C par les Phéniciens se distingue par sa position géographique. Une authenticité encore préservée par les pêcheurs aux bateaux traditionnels.

La porte d'entrée du port de pêche d'Asilah.. DR

L’infrastructure portuaire héberge une flotte de pêche côtière qui est composée de trois navires palangriers et huit corailleurs, et celle de pêche artisanale avec pas moins de 110 canots actifs. Elle abrite aussi des activités annexes comme le mareyage et les constructions de barques et constitue une source de revenus pour quelque 500 marins.

Un projet d’aménagement, porté par l’Agence nationale des ports (ANP), est en train d’être réalisé au sein du port, dans le cadre de la redynamisation des zones portuaires du Maroc.

Cela permettra de donner un nouvel élan au développement socio-économique d’Asilah, dont l’économie locale dépend essentiellement de la pêche et du tourisme balnéaire. Il contribuera également à augmenter les quantités des poissons pêchés et à améliorer les revenus des marins pêcheurs.

Envie de s’installer sur une digue de pierres pour passer de beaux moments de détente au bord de l’eau ou apprécier le coucher du soleil? Un seul endroit: le port d’Asilah!