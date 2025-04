Souveraineté maritime: le Maroc reprend la main sur la cartographie de ses eaux territoriales

Dans le cadre de la coopération technique et militaire franco-marocaine, le Service hydrographique et océanographique de la marine française (SHOM) a officiellement cédé au Maroc la responsabilité de produire et de distribuer les cartes maritimes de ses eaux territoriales. Cet accord, signé dans le cadre de la coopération technique et militaire entre les deux pays, marque une étape clé dans le renforcement des capacités marocaines en matière de gestion des données maritimes stratégiques.

Les cartes maritimes sont des instruments essentiels de surveillance des mouvements suspects (trafic illicite, migration irrégulière, piraterie), de lutte contre la surpêche, de sécurisation des corridors énergétiques et des zones d’exploration offshore ainsi que de coordination des opérations militaires et civiles en mer.

Ce transfert de compétences permet au Maroc d’affirmer pleinement sa souveraineté maritime dans un domaine stratégique, d’autant plus crucial face aux enjeux sécuritaires et économiques croissants en Méditerranée et dans l’Atlantique.

Au-delà de sa dimension technique, cet accord a une forte portée politique. Il survient peu après le soutien récent de la France à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, confirmant ainsi la convergence stratégique entre Paris et Rabat.

En assumant la production de ses propres cartes maritimes, le Maroc renforce son indépendance décisionnelle dans un domaine crucial où se rencontrent les impératifs écologiques, les enjeux économiques et les considérations militaires. Cette «marocanisation» de la cartographie maritime reflète une ambition plus large de développer une expertise nationale dans des secteurs stratégiques.