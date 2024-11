Shawn Holtz, directeur adjoint de l’Africom: «la coopération sécuritaire avec le Maroc est une priorité pour les États-Unis»

À droite, le brigadier géneral Shawn Holtz, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes de l'U.S. AFRICOM. (M.Oubarka/Le360)

Rencontré en marge du Salon international de l’aéronautique et du spatial, tenu au cœur de Marrakech, du 30 octobre au 2 novembre 2024, le général Shawn Holtz, Directeur de la stratégie, de l’engagement et des programmes de l’Africom, a souligné que «le Maroc est un pilier de la force et de la stabilité en Afrique du Nord-Ouest», tout en insistant sur le rôle clé du Royaume dans la région.

L’importance de cette relation est illustrée par l’exercice «African Lion», une série de manœuvres militaires organisées annuellement au Maroc et qui impliquent de nombreux partenaires africains ainsi que des pays membres de l’OTAN. Ces exercices, selon lui, témoignent de «l’engagement durable entre le Maroc et les États-Unis».

La lutte contre l’extrémisme violent en Afrique reste un axe stratégique de cette collaboration. «La coopération sécuritaire à travers la région du Sahel nécessite des partenaires solides, comme le Maroc», a noté le général, tout en rappelant que la lutte contre le terrorisme est un combat qui ne peut se faire sans le soutien des Nations africaines. «Nous apprécions la souveraineté de chaque Nation et reconnaissons l’importance de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs stratégiques», a-t-il relevé.

Évoquant les domaines de collaboration au-delà de la sphère militaire, notamment la gestion des catastrophes naturelles et des risques biologiques ou nucléaires, le général a mentionné l’opération «Maroc Mantlet» organisée conjointement par la Garde nationale de l’Utah, et les Forces armées marocaines, afin de renforcer les capacités de réponse aux inondations, aux séismes et autres situations d’urgence. «Ces efforts visent à renforcer notre partenariat dans des domaines cruciaux pour la sécurité des populations», a-t-il fait savoir.

Saluant l’accueil chaleureux réservé par le Maroc à la délégation américaine, le général Holtz a confié que «cela démontre l’importance des relations de confiance entre nos deux pays. Depuis notre arrivée, l’hospitalité a été extraordinaire», tout en se félicitant de la qualité des échanges et des initiatives communes en matière de sécurité.