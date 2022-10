Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, a reçu ce vendredi 7 octobre 2022 à Rabat, le général de division Faris Khalaf Al Mazrouei, commandant en chef de la police d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 7 octobre 2022, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a fait savoir que Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGST-DGSN, a reçu le général de division Faris Khalaf Al Mazrouei, commandant en chef de la police d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis.

Cette entrevue s'inscrit dans le cadre de la visite de travail au Maroc du général de division Faris Khalaf Al Mazrouei à la tête d'une importante délégation sécuritaire.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont examiné les différents aspects de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, qui tirent leur force et leur pérennité des relations distinguées et des liens profonds entre le Maroc et les Emirats arabes unis.

Ils ont également passé en revue les mécanismes susceptibles de rehausser cette coopération et d'échanger les expériences et les meilleures pratiques pour améliorer les services dans le domaine de la formation, de manière à réaliser les ambitions des deux pays quant au renforcement de leur sécurité et stabilité, ainsi que de leurs efforts conjoints pour lutter contre les risques de terrorisme et de criminalité transnationale organisée.

La partie émiratie a également été informée de l'expérience marocaine quant au maintien de la sécurité publique et de la gestion des grandes opérations de sécurité. Des explications sur l'organisation structurelle et les pouvoirs confiés aux différentes unités de sécurité pour assurer la sécurité des citoyens et protéger leurs biens ont été également fournies.

Cette rencontre témoigne de l’importance de la coopération bilatérale entre le Maroc et les Émirats arabes unis dans le domaine sécuritaire. Elle incarne également la convergence de vues sur l’importance de la coopération en matière de sécurité en tant que mécanisme efficace pour faire face aux risques sécuritaires et aux menaces terroristes.