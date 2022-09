© Copyright : DR

Patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi a reçu, ce lundi 19 septembre à Rabat, Avril Haines, directrice des services du renseignement national américain.

Un communiqué de la DGST (Direction générale de la surveillance du territoire national) indique que cette réception est un aboutissement de la rencontre bilatérale ayant précédemment réuni Abdellatif Hammouchi à la première responsable des services réunis du renseignement aux Etats-Unis et ce, en marge de la visite qu’a effectuée le responsable marocain dans ce pays, les 13 et 14 juin 2022.

La même source indique que les discussions entre les deux parties ont porté sur une évaluation de la situation sécuritaire au niveau régional et sur l’étude des menaces et défis actuels dans plusieurs zones du monde, en plus de l’analyse des liens existant entre des organisations terroristes et des réseaux de crime organisé, y compris la cybercriminalité.

Abdellatif Hammouchi et Avril Haines ont également passé en revue les moyens et mécanismes pour soutenir et développer la coopération bilatérale entre les services de sécurité et de renseignement du Royaume et des Etats-Unis afin que celle-ci soit à la hauteur des défis que pose la recherche commune d’une paix et d’une sécurité durables à l’échelle de la région.

Cette nouvelle rencontre, indique le communiqué, matérialise le niveau élevé de coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité et des renseignements, étant considéré le haut rang qu’occupe Avril Haines en tant que coordinatrice et responsable de plusieurs agences et appareils de renseignement aux Etats-Unis (17 au total, Ndlr), ainsi que la régularité et la continuité des échanges et rencontres entre les deux parties en plus de la convergence des points de vue s’agissant des dossiers stratégiques d’intérêt commun.