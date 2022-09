Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, a reçu jeudi 15 septembre 2022 à Rabat, Esperanza Casteleiro Llamazares, secrétaire d'Etat et directrice du Centre national de renseignement d'Espagne.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 15 septembre, la direction générale de la Sûreté nationale annonce que Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGST-DGSN, a reçu Esperanza Casteleiro Llamazares, secrétaire d'Etat et directrice du Centre national de renseignement d'Espagne.

Cette entrevue s'inscrit dans le cadre de la visite de travail au Maroc d’Esperanza Casteleiro Llamazares, secrétaire d'Etat et directrice du Centre national de renseignement d'Espagne, à la tête d'une importante délégation sécuritaire. Elle a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Espagne dans divers domaines de sécurité d'intérêt commun.

Lors de cette rencontre, Esperanza Casteleiro Llamazares et Abdellatif Hammouchi ont discuté des volets de coopération sécuritaire et des mécanismes de développement et de renforcement de ce cadre. L’objectif est que cette collaboration soit au niveau du partenariat stratégique mené par les deux pays, mais aussi au niveau de préparation et d'efficacité requis pour faire face aux défis de sécurité émergents, que ce soit au niveau international ou régional.

Cette rencontre entre le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et la directrice du Centre national de renseignement d'Espagne reflète aussi l'importance de la coopération maroco-espagnole dans le domaine de la sécurité et du renseignement, notamment dans ce contexte marqué par l'accélération des défis sécuritaires liés à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, la cybercriminalité et d’autres formes de criminalité transnationale organisée, y compris les réseaux d'immigration clandestine et le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes.

Pour rappel, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, avait reçu, mercredi 10 août 2022, à Rabat, le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras.

Lors de cette entrevue, plusieurs sujets d'intérêt commun avaient été discutés, notamment ceux liés à la lutte contre les menaces que représentent les groupes terroristes extrémistes et les réseaux criminels organisés opérant dans la partie occidentale de la Méditerranée, ainsi que les moyens de faire face aux activités criminelles liées à la traite des êtres humains et au trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes.

Outre le renforcement des mécanismes et des options d'échange de données opérationnelles liées aux questions de sécurité, les deux parties avaient discuté des moyens de multiplier les partenariats institutionnels, notamment pour ce qui est de la sécurité des passages frontaliers et de la police scientifique et technique.

Le renforcement des programmes de formation de la police dans diverses disciplines professionnelles et la montée en compétence dans la gestion d'interventions de haut niveau étaient aussi à l’ordre du jour.