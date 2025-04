Sahara. «Un effort sérieux et crédible» et «une bonne base»: la Croatie appuie le plan marocain d’autonomie

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et Gordan Grlic Radman, ministre croate des Affaires étrangères et européennes, à Zagreb, le 16 avril 2025.

Cette position a été exprimée par le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlic Radman, dans une déclaration conjointe adoptée suite à des entretiens, mercredi dans la capitale croate, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La République de Croatie considère aussi le plan d’autonomie comme «un effort sérieux et crédible» et «une bonne base pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies», a dit Grlic Radman.

Le chef de la diplomatie croate a également réitéré le soutien de longue date de son pays au processus mené par les Nations unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties.

Les deux ministres ont convenu de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réaffirmé leur soutien à la résolution 2756 (2024) du Conseil de sécurité, qui a souligné le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’un accord réaliste, pragmatique et durable et d’une solution politique basée sur le compromis.