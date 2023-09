Sahara: Staffan de Mistura ce lundi à Laâyoune

Le responsable onusien, dont c’est la première visite dans les provinces du Sud du Maroc, doit rencontrer séparément, lundi et mardi, les autorités locales ainsi que des membres de tribus sahraouies, dont celle de Rguibat, l’une des plus importantes, ainsi que des représentants de la société civile à travers des ONG locales, a-t-on indiqué de même source.

L’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU se rendra mardi à Dakhla, deuxième étape de son voyage dans les provinces sahariennes du Royaume. Son agenda y prévoit des rencontres avec les autorités locales, les chefs de tribus et des responsables d’ONG locales.

Selon nos sources, Staffan de Mistura prévoit aussi, au terme de son déplacement dans les provinces sahariennes, d’effectuer une visite de travail à Rabat, où il compte rencontrer Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le déplacement au Maroc du responsable onusien s’inscrit dans le cadre de la réunion annuelle du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara et de la nouvelle résolution ad hoc qui y sera votée.

Staffan de Mistura tentera de relancer les pourparlers à travers l’organisation de tables rondes entre les parties impliquées que sont le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et les séparatistes du Polisario. Alger refuse de revenir à la table des pourparlers, comme le prévoit la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, alors que le Maroc propose le plan d’une large autonomie pour la région, afin de mettre fin au conflit autour du Sahara marocain.

Dans une soixantaine de jours, le Conseil de sécurité de l’ONU se penchera à nouveau sur le dossier du Sahara. C’est en prévision de cette réunion annuelle que l’Envoyé personnel d’Antonio Guterres au Sahara se rendra au Maroc, en Algérie, en Mauritanie et dans les camps de Lahmada dans le Sud-ouest algérien.

Selon le quotidien Assabah, dans son édition du vendredi 1er septembre, Staffan de Mistura tentera de convaincre ses interlocuteurs de la nécessité de relancer le processus des tables rondes en vue de chercher une issue politique au conflit créé autour du Sahara marocain.

Il fera également une escale à Lâayoune, où se trouve le quartier général de la Minurso, mission chargée de la surveillance du cessez-le-feu au Sahara, a affirmé une source au sein du secrétariat général de l’ONU. Cette visite dans la plus grande ville des provinces du sud du Maroc est la première qu’effectue Staffan de Mistura.

Ce dernier a déjà informé toutes les parties de sa prochaine venue dans la région, dans le cadre d’une tournée qui nécessite également la confection du rapport qu’il présentera au SG de l’ONU et devant les 15 membres du Conseil de sécurité, à la fin du mois d’octobre prochain, comme de coutume.

Il ne fait aucun doute que Staffan de Mistura relèvera, dans son prochain rapport, l’entêtement du régime algérien à faire obstruction à la tenue des tables rondes, vivement encouragées par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, en vue d’aboutir à une solution politique consensuelle sur la base du plan marocain d’autonomie, largement soutenu par les puissances mondiales en tant que seule solution crédible au conflit factice créé autour du Sahara marocain.

De Mistura espère donc convaincre l’Algérie et son rejeton, le Polisario, qui font obstacle à ses efforts depuis le début de sa mission, à entrer en consultations avec les autres parties, sous l’égide de l’ONU, surtout que l’Algérie est la principale partie prenante dans ce conflit, à travers l’hébergement, l’armement et le financement des séparatistes du Polisario.

Assabah note que le Maroc se conforme à la lettre aux résolutions du Conseil de sécurité, surtout à la résolution 2602 qui préconise les tables rondes comme seul cadre de discussions entre toutes les parties en vue de dégager une solution politique.

Le retour de Staffan de Mistura dans la région intervient dans un contexte marqué par de nouvelles reconnaissances de poids de la marocanité du Sahara, la multiplication des ouvertures de consulats dans les principales villes du Sahara marocain, où les investissements étrangers ne cessent de se déverser pour appuyer la dynamique de développement multiforme. Et ce contrairement à la situation sociale et humanitaire explosive dans les camps de Lahmada, qui vivent la misère et la répression quotidienne.