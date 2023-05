Sahara: Staffan de Mistura n’a aucune intention de démissionner de son poste, dément l’ONU

Lors de son briefing quotidien, le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric a qualifié de «fausses» ces spéculations, en soulignant que M. de Mistura prévoit de maintenir et d’intensifier les engagements avec les parties concernées à travers une variété de formats, y compris les visites régionales et les «opportunités bilatérales».

Le porte-parole a ajouté que l’Envoyé personnel apprécie le soutien des membres du Conseil de sécurité de l’ONU et le Groupe des amis du Sahara tel que démontré lors des rencontres qu’il a eues récemment à New York.

Le 14 mai, les États-Unis ont affirmé leur soutien à Staffan de Mistura. Suite à un entretien téléphonique entre Antony Blinken et son homologue marocain, Nasser Bourita, un communiqué du Département d’État affirmait que «Le secrétaire Blinken a affirmé que les États-Unis soutiennent l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, alors qu’il intensifie le processus de l’ONU sur le Sahara occidental vers une solution politique durable et digne pour le peuple du Sahara occidental et de la région».

Pas plus tard qu’hier lundi 22 mai, l’Italie, via un communiqué de son ambassade à Rabat, a confirmé s’en tenir à la même position. Dans un communiqué, l’ambassade affirme que l’Italie «confirme sa position, telle qu’elle est exprimée dans la Déclaration sur le Partenariat stratégique multidimensionnel, signée le 1er novembre 2019 à Rabat, en réaffirmant le plein soutien italien aux efforts du Secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le processus politique, en conformité avec les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies».

Cette même position a été renouvelée par la Grande-Bretagne, le 9 mai 2023, à l’issue d’une session du dialogue stratégique entre ce pays, membre permanent du Conseil de sécurité, et le Maroc.

Dans une déclaration conjointe, le ministre d’État du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud et des Nations unies du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Lord Ahmad de Wimbledon, et Nasser Bourita ont réaffirmé le plein soutien du Royaume-Uni et du Maroc aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour trouver une solution à ce différend.

«Le Royaume-Uni a salué le rôle constructif joué par le Maroc dans la région, notamment la promotion de la stabilité, de la sécurité et du développement économique, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent», lit-on dans la même déclaration conjointe.