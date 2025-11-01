Politique

Sahara: séance extraordinaire lundi au Parlement sur la résolution de l’ONU

Le Parlement.

Au lendemain du vote de la résolution 2797, la représentation nationale se mobilise: une séance dédiée, prévue le 3 novembre, fixera la position du législateur, clarifiera l’agenda politique et réaffirmera l’unité de doctrine de l’État sur le dossier du Sahara.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/11/2025 à 16h30

La Chambre des représentants tiendra, le lundi 3 novembre 2025 à 14h00, une séance extraordinaire consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité entérinant l’option de l’autonomie sous souveraineté marocaine au Sahara, a-t-on appris de source officielle. Dans un communiqué adressé à «l’ensemble des honorables membres», le président de la Chambre, Rachid Talbi Alami, a formalisé la convocation de cette session dédiée à la question nationale, alignant le calendrier parlementaire sur un tournant diplomatique majeur.

Lire aussi : En images, liesse populaire à Laâyoune et Dakhla après le vote de la résolution sur le Sahara

À l’ordre du jour figurent des interventions des groupes et groupements parlementaires, ainsi qu’une déclaration officielle au nom de l’institution. Cette séquence vise à formaliser la position du Parlement, à en expliciter les implications politiques et à réaffirmer l’adossement de la représentation nationale au cadre onusien retenu pour le règlement du différend.

Lire aussi : Hassan Benaddi: «Alhamdoulilah…Nous avons pu vivre jusqu’à ce moment historique»

Adoptée sous la référence 2797, la résolution du Conseil de sécurité a été approuvée par 11 voix pour, 3 abstentions et aucune voix contre. L’Algérie, en porte-à-faux, a refusé de participer au vote, se plaçant en marge d’un consensus international en voie de consolidation autour d’une solution réaliste, crédible et durable. Par cette session, la Chambre des représentants entend traduire, sur le plan institutionnel, la portée de ce signal diplomatique et réaffirmer l’unité de la doctrine d’État sur le dossier du Sahara.

