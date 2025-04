Sahara: la Slovénie appuie le plan marocain d’autonomie

Ministrica @tfajon 🇸🇮 & 🇲🇦 minister Nasser Bourita sta naznanila medsebojno odprtje veleposlaništev v Ljubljani in Rabatu. "To pomeni novo poglavje v naših odnosih – olajšalo bo neposredne stike med ljudmi & institucijami in podprlo gospodarsko in kulturno sodelovanje"- @tfajon. pic.twitter.com/zbjcwy7I0l