Sahara. La France réitère sa position intangible en faveur du plan marocain d’autonomie

Le ministre des Affaires Étrangères, Nasser Bourita, et Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères de la République française.

La France a réitéré, mercredi, sa position «intangible» soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/10/2025 à 19h50

À l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita en marge de sa participation à la 4ème Conférence de la diplomatie féministe, le chef de la diplomatie française, Jean Noël Barrot a «rappelé la position de la France, pour laquelle le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», indique un communiqué du Quai d’Orsay rendu public à l’issue de cet entretien.

«Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui suscite un consensus international de plus en plus large, reste la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», relève le communiqué.

Dans ce contexte, «la France est résolument engagée aux Nations unies en faveur d’un règlement politique définitif de cette question», a ajouté le Quai d’Orsay.

#Maroc#Diplomatie#Sahara marocain

