Saaid Amzazi, nouveau wali de la région de Souss-Massa, prend ses fonctions

Après lecture du Dahir de nomination, M. Laftit a félicité le nouveau wali et gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, évoquant à cet égard le parcours professionnel réussi de M. Amzazi.

Et d’ajouter que cette nomination revêt une importance particulière et intervient dans un contexte national où le Maroc fait face aux conséquences du séisme du 8 septembre et aux effets de la crise sanitaire, notant que le Royaume aspire aussi à donner une forte impulsion au processus de développement à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes sociaux et économiques majeurs. Ceci, outre les préparatifs pour abriter les grandes manifestations sportives internationales, notamment l’organisation de la Coupe du monde de football en 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Dans ce sens, M.Laftit a souligné que la région de Souss-Massa fait partie de cette dynamique nationale à travers une série de programmes de développement suite au lancement du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024 qui s’inscrit dans le cadre des hautes orientations royales contenues dans le discours historique du Souverain à l’occasion du 44ème anniversaire de la Marche verte, dans lequel le Roi a appelé au renforcement des infrastructures de base de la région de Souss-Massa ainsi que son réseau routier et sa position stratégique.

Le nombre de projets s’inscrivant dans le cadre de cette tendance a atteint, en juin dernier, 94 pour un coût financier s’élevant à 6 milliards et 297 millions de dirhams, a fait savoir le ministre, expliquant que ces chantiers concernent le programme d’accélération industrielle, l’achèvement de la Cité des métiers et compétences et la promotion du développement touristique, ainsi que la réalisation de programmes intégrés dans le cadre du Programme régional de réduction des disparités spatiales et sociales 2017-2023.

Afin de valoriser les acquis réalisés, un contrat programme a été conclu entre l’État et la région de Souss-Massa, selon une approche participative, et ce, dans le but de mettre en œuvre des projets de développement prioritaires dans les domaines du renforcement et de la diversification de l’économie ainsi que la promotion de l’attractivité des espaces territoriaux, a-t-il rappelé, soulignant que ces initiatives permettront de transformer la région de Souss-Massa en un véritable pôle économique capable de relever les enjeux de la régionalisation avancée.

M. Laftit a exhorté tous les acteurs locaux, institutionnels, élus et civils, à prêter main forte au nouveau wali dans l’accomplissement de ses missions au service de la population locale et à réaliser un développement durable, selon une approche basée sur l’exploitation des capacités disponibles pour valoriser les acquis et diversifier les projets. Ce qui hissera la région au rang des attentes et des aspirations des citoyens.

La cérémonie d’installation du nouveau wali de la région de Souss-Massa s’est déroulée en présence notamment des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des représentants des autorités locales, des représentants du corps de la magistrature et des professions judiciaires, des chefs et membres des instances élues aux niveaux local, provincial et régional, des responsables des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile et des personnalités civiles et militaires.