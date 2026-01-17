Révision annuelle des listes électorales générales: le dépôt des demandes d’inscription fixé du 18 au 24 janvier

Une jeune femme passe devant un mur sur lequel sont peints les symboles des partis politiques marocains à Rabat.. AFP or licensors

Dans le cadre de la révision annuelle en cours des listes électorales générales, le ministère de l’Intérieur invite les personnes qui ne sont pas encore inscrites, remplissant les conditions légales requises et âgées d’au moins 18 ans accomplis, ou atteignant cet âge au plus tard le 31 mars 2026, à procéder à leur inscription.

Les demandes doivent être déposées entre le 18 et le 24 janvier, soit auprès des bureaux de l’autorité administrative locale relevant de leur lieu de résidence, soit directement en ligne via le site www.listeselectorales.ma, apprend-on d’un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur rappelle également aux électeurs déjà inscrits sur les listes électorales générales, qu’ils peuvent vérifier s’ils le sont toujours. Cette vérification peut être effectuée soit par l’envoi d’un message SMS au numéro gratuit 2727, soit en consultant le site électronique dédié aux listes électorales générales.

Par ailleurs, toute personne ayant fait l’objet d’une radiation jugée illégale de la liste électorale dispose du droit de déposer une réclamation auprès de la commission administrative compétente. Cette démarche doit être effectuée durant la période allant du 18 au 24 janvier en cours.

Le communiqué précise enfin que l’ensemble des nouvelles demandes d’inscription ainsi que les réclamations adressées aux commissions administratives feront l’objet d’un examen approfondi. Les décisions correspondantes seront arrêtées à l’issue des réunions prévues à cet effet, qui se tiendront entre le 10 et le 14 février 2026.