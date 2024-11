Retrait de la reconnaissance de la Rasd: la diplomatie panaméenne réitère sa position

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a tenu, ce mercredi 27 novembre, une visioconférence avec son homologue panaméen, Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez, suite au message adressé par le roi Mohammed VI au président de la République du Panama, José Raul Mulino, après la décision de son pays de suspendre toute reconnaissance de la pseudo «Rasd», en soulignant que cette décision ouvre une nouvelle page dans les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Panama.

À cette occasion, Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez a exprimé au nom du gouvernement et du peuple panaméens sa haute estime pour le message royal adressé au président de la République.

La suspension de la reconnaissance de l’entité séparatiste par le Panama intervient à la veille du début du mandat de ce pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, à compter du 1er janvier 2025. À ce titre, la voix du Panama apportera une contribution active à la recherche d’une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain, dans le cadre des paramètres établis par la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Lire aussi : Retrait de la reconnaissance de la Rasd: le message de remerciement du roi Mohammed VI au président panaméen

Cette décision de la République du Panama vient, par ailleurs, renforcer la dynamique internationale que portent d’ores et déjà de très nombreux pays de par le monde, à la faveur d’une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain, sur la base de l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc depuis 2007.

Dans le contexte de cette nouvelle dynamique dans la relation bilatérale, de nombreuses perspectives prometteuses s’offrent au Maroc et au Panama pour insuffler un nouvel élan à leur coopération dans divers secteurs stratégiques, à la faveur d’un partenariat solide, basé sur l’amitié et la confiance mutuelle.

Un coup de boost à la coopération bilatérale

Les deux responsables ont également souligné l’importance du renforcement du cadre juridique de la coopération bilatérale et de l’activation du mécanisme de consultations politiques entre les ministères des affaires étrangères des deux pays. Ils ont également exprimé, dans une Déclaration conjointe, la volonté d’accroître le commerce bilatéral et de développer un partenariat économique dynamique fondé sur le commerce et l’investissement.

Dans ce sens, les deux ministres sont convenus de promouvoir l’échange d’expériences dans divers domaines d’intérêt commun et de consolider la coopération bilatérale dans des secteurs tels que le développement vert, la transition énergétique, la diversification de la matrice énergétique, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la pêche, la gestion des ressources en eau, le tourisme, la santé, les infrastructures portuaires, la coopération technique, l’enseignement supérieur, la formation académique et professionnelle, la coopération culturelle et la migration, entre autres.

Lire aussi : Sahara marocain: le Panama suspend ses relations diplomatiques avec la pseudo «Rasd»

Par ailleurs, les deux responsables ont mis en avant les potentialités de coopération bilatérale qu’offre le positionnement du Maroc et du Panama en tant que hubs logistiques aériens, maritimes et terrestres importants respectivement pour l’Afrique et pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Tout en mettant en exergue le projet royal pionnier de l’initiative nationale pour le développement humain (INDH), grâce à la politique de proximité prônée par le Souverain, la partie panaméenne a exprimé le souhait de s’inspirer de l’expérience marocaine en matière de promotion des conditions des citoyens et de développement social.

Les deux ministres ont procédé également à un échange de vues sur les menaces terroristes régionales et internationales et ont discuté des voies de renforcement de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé transnational et l’immigration clandestine. Enfin, ils sont convenus de la signature d’une Feuille de Route de Coopération devant structurer, de manière opérationnelle et concrète, les axes et activités de coopération.