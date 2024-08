La RASD, une république de carton

Le degré d’infantilisme qu’a atteint la diplomatie algérienne est consternant. Comme on l’a vu lors de la réunion préparatoire de la Conférence de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), elle en est à confectionner de faux cartons pour faire croire que sa RASD est invitée dans des forums internationaux.

C’est un peu comme si un petit faussaire de quartier fabriquait de faux bristols pour accéder à un vernissage d’exposition ou à l’avant-première d’un film prestigieux. Et on le voit alors se faufiler comme un rat, bernant le cerbère à l’entrée, et filer prestement vers le buffet pour se goinfrer comme un affamé.

La manœuvre des ‘diplomates’ algériens m’a rappelé quelque chose. Vous vous en souvenez? Un faux Starbucks avait ouvert à Oran en septembre 2023. Cette copie illégale de la célèbre enseigne avait suscité des moqueries dans le monde entier. Qu’on copie un sac Vuitton ou des chaussures Louboutin, on peut comprendre ça, à la limite. Il n’est pas simple de se rendre compte de la supercherie. Mais tout un bâtiment! Avec le nom ‘Starbucks’ sur la façade! Il faut vraiment n’éprouver aucune honte. Contactée par la BBC, qui avait mené l’enquête, l’entreprise de Seattle avait confirmé n’avoir aucun lien avec cette grossière contrefaçon. Et les amateurs avaient attesté que l’infâme lavasse brune servie à Oran n’avait rien à voir avec un vrai café.

Mais finalement, il n’y a rien d’étonnant là-dedans. La falsification est dans l’ADN du régime des généraux. Elle commence à l’école, où l’on fait croire aux mouflets qu’ils sont faits d’une autre étoffe que le reste de l’humanité. On leur fait croire au bobard du «million et demi de martyrs» (devenus «cinq millions et demi de martyrs» sous Tebboune, qui semble les enfanter lui-même), alors que les historiens sérieux, objectifs, ont fixé à deux cent quarante mille le nombre total de morts pendant toute la période française de l’Algérie. On leur fait croire que leur ‘armée des frontières’ a libéré le pays alors que son chef Boukharrouba (dit Boumédiène) n’a jamais tiré une seule balle de fusil. On leur fait croire que leur pays est socialiste, alors que c’est une kleptocratie -la junte vole tout ce qu’elle peut et planque l’argent en Europe ou à Dubaï.

Cela dit, le tripotage algérien de Tokyo est une bonne chose pour nous. Il prouve plusieurs choses.

D’abord, que la prétendue RASD n’existe que sur les cartons confectionnés à la hâte par les diplomates-faussaires d’Alger. Mao traitait les impérialistes de ‘tigres en papier’, Alger a inventé les ‘rats en papier’ qu’il lâche en douce dans les couloirs et les salles de réunion des conférences internationales.

Ensuite, que les caporaux n’hésitent pas à violer la légalité et les règles les plus élémentaires de la bienséance en introduisant en catimini, dans des forums internationaux, des intrus que personne n’a invités.

Enfin, que la seule cause que défendent vraiment la junte et sa marionnette civile Tebboune n’est pas la Palestine (oh, non…) ni le bien-être de leurs compatriotes (elles s’en fichent), mais la cause perdue d’un séparatisme qu’elles financent, arment et abritent dans leur propre pays.

Ne disposant ni d’un territoire, ni d’un État, ni d’un peuple, la RASD n’existe tout simplement pas. Et ce ne sont pas quatre lettres griffonnées à la hâte sur un bout de carton découpé dans un emballage de dattes algériennes qui vont changer quoi que ce soit à l’affaire.