Résolution sur le Sahara: voici pourquoi l'ambassadeur algérien a fui le vote au Conseil de sécurité

Le représentant de l’Algérie à l’ONU, Ammar Ben Jamaa, a lamentablement échoué à sortir son pays de l’isolement lors du vote par le Conseil de sécurité, jeudi 31 octobre, de la résolution 2756 sur le Sahara.

Le diplomate algérien, boudé par tout le monde, y compris la Russie, a choisi de boycotter le vote dans une vaine tentative de dissimuler une cuisante défaite diplomatique. La France a réitéré sa position devant les membres du conseil en affirmant que le «présent et l’avenir» du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Les Etats-Unis et la France ont ficelé le texte de résolution pour déjouer les manœuvres de Ben Jamaa qui, dépité, a fini par se ridiculiser lors d’un show pathétique, rapporte Assabah du week-end (2 et 3 novembre).

Le représentant permanent de la France à l’ONU, Nicolas de Rivière, a renouvelé le soutien «clair et constant» de son pays au plan d’autonomie pour une solution définitive à ce conflit régional. De son côté, le représentant adjoint des États-Unis auprès des Nations unies, l’ambassadeur Robert Wood, a réaffirmé le soutien de son pays au plan marocain en le qualifiant de solution «sérieuse, crédible et réaliste».

Dans son intervention à l’issue du vote, le diplomate américain, dont le pays est le porte-plume de la résolution sur le Sahara, a mis l’accent sur «l’urgence de parvenir à une solution politique» à ce conflit tout en mettant l’accent sur la nécessité de mettre à profit la «dynamique» actuelle.

Dans sa résolution, le Conseil de sécurité a réaffirmé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie présentée par le royaume en 2007 comme base sérieuse et crédible pour mettre fin à ce conflit artificiel, relaie Assabah. Le Maroc s’est félicité de l’adoption de la résolution 2756 prorogeant le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2025, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.