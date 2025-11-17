Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara: le président israélien salue «un puissant succès diplomatique»

Dans un message de félicitations adressé au roi Mohammed VI, le président israélien Isaac Herzog souligne que la résolution onusienne constitue «un puissant succès diplomatique et une étape significative vers une solution politique durable», rapporte The Jerusalem Post.

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance par Israël, en juillet 2023, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, rappelle le président israélien.

Cette déclaration s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance par Israël, en juillet 2023, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, rappelle le président israélien.

Ce message a été adressé le 6 novembre, date hautement symbolique puisqu’elle marque le 50ème anniversaire de la Marche verte. Ce moment historique, où des centaines de milliers de Marocains ont pacifiquement affirmé leur attachement au Sahara, trouve aujourd’hui un écho international à travers cette résolution. Une chronologie soulignée par la diplomatie israélienne comme un «signe fort de justice historique et de convergence de visions».

Dans ce message, Isaac Herzog met également en avant la qualité des relations entre Rabat et Tel-Aviv, qualifiant le Maroc de «phare de tolérance et de coexistence». Le président insiste, par ailleurs, sur la profondeur des liens culturels, humains et historiques entre les deux peuples, affirmant que cette amitié «renforce la stabilité dans une région en quête d’harmonie».

Deux jours avant ce message présidentiel, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait lui aussi adressé ses félicitations au roi Mohammed VI. «Je souhaite féliciter Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution qui soutient le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara sous souveraineté marocaine», a-t-il déclaré, ajoutant que cette adoption représentait «le triomphe d’une diplomatie marocaine déterminée et de longue haleine».

Ces deux messages s'inscrivent dans la logique d'un rapprochement constant entre Rabat et Tel-Aviv depuis la reprise des relations diplomatiques en décembre 2020, dans le cadre de l'accord tripartite conclu avec Washington. Depuis, les échanges entre les deux pays se sont densifiés, touchant aussi bien l'économie que la sécurité ou la culture.

Ces deux messages s’inscrivent dans la logique d’un rapprochement constant entre Rabat et Tel-Aviv depuis la reprise des relations diplomatiques en décembre 2020, dans le cadre de l’accord tripartite conclu avec Washington. Depuis, les échanges entre les deux pays se sont densifiés, touchant aussi bien l’économie que la sécurité ou la culture.

Cette prise de position de Tel-Aviv confirme, par ailleurs, le soutien croissant de la communauté internationale au plan d’autonomie marocain, considéré par plusieurs puissances comme la solution réaliste et durable au différend régional autour du Sahara.

🇲🇦🇺🇳🗳️ FLASH | Sur les 15 pays membres du Conseil de sécurité, 11 ont soutenu la position marocaine sur le Sahara, contre 9 nécessaires.



Aucun veto n’ayant été opposé, le texte a été adopté ce vendredi, consacrant un nouveau succès diplomatique pour le Royaume du Maroc. pic.twitter.com/e3kEHK5OQJ — Le360 (@Le360fr) October 31, 2025

Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2797 sur le Sahara par 11 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Russie, Chine et Pakistan). Le texte consacre le plan d’autonomie marocain comme la base des négociations à venir, en vue d’une solution définitive au conflit et marque un tournant diplomatique historique en faveur du Maroc, confortant la stratégie menée sous l’impulsion du roi Mohammed VI pour clore le dossier.