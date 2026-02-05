Politique

Rabat: la Chine célèbre avec faste son Nouvel An

Yu Jinsong, ambassadrice de Chine au Maroc, à Rabat le 4 février 2026. (Y.Mennan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 05/02/2026 à 14h33

VidéoÀ l’occasion du Nouvel An chinois, l’ambassade de Chine au Maroc a organisé une réception mercredi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat. L’événement a réuni un prestigieux parterre de convives issus des sphères politique, académique et culturelle du Royaume.

En prélude au Nouvel An chinois qui débutera le 17 février sous le signe du Cheval de Feu, l’ambassade de Chine a organisé une soirée mémorable au Théâtre Mohammed V de Rabat. Devant un parterre de personnalités politiques, universitaires et culturelles, l’ambassadrice Yu Jinsong a souligné l’importance sacrée de cette fête pour son peuple, lors d’une célébration rythmée par les chants et les danses du patrimoine chinois.

Étaient présents à cette cérémonie le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah et des membres du corps diplomatique accrédité au Maroc.

Yu Jinsong a rappelé que son pays a lancé le 15ème plan quinquennal de développement économique et social qui correspond «de manière très étroite à la vision du Maroc». La Chine est disposée, poursuit la diplomate, à travailler avec la partie marocaine pour promouvoir les relations amicales entre les deux pays.

Et d’ajouter «dans quelques jours, nous entamerons le Nouvel An chinois sous le signe du Cheval de Feu. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter prospérité et vitalité au Royaume du Maroc et aussi joie, bonheur et santé à son peuple».

Lire aussi : Rabat: le Nouvel An chinois célébré avec faste à l’ambassade de Chine

Le Nouvel An chinois est l’évènement le plus important du calendrier chinois qui marque le début de l’année lunaire pour de nombreuses communautés asiatiques.

Basée sur le calendrier luni-solaire, cette fête se déroule généralement entre janvier et février, célébrant la famille, la chance et le renouveau. Le Nouvel An chinois ( Nónglì Xīnnián ou nouvel an du calendrier agricole) est aussi appelé fête du Printemps (Chūnjié). Car à l’origine, il marquait le passage de l’hiver vers le printemps et matérialisait l’espoir de bonnes récoltes.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 05/02/2026 à 14h33
#Maroc-Chine#nouvel an#coopération culturelle#Diplomatie

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Diplomatie: Yu Jinsong nommée nouvelle ambassadrice de Chine au Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Li Changlin, ambassadeur de Chine au Maroc: «Les liaisons aériennes permettront de porter à un niveau plus élevé la coopération entre les deux pays»

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Industrie: le chinois Guizhou Tyre investit près de 300 millions de dollars dans une usine de pneus au Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Textile: le chinois Sunrise investit 1,4 milliard de DH dans sa nouvelle usine à Fès

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
3
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
4
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
5
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
6
Affaire «Or Blanc»: figure clé du PAM, Abderrahim Bendaou interdit de quitter le territoire
7
Population en sécurité, ville fantôme: voici à quoi ressemble Ksar El Kébir après son évacuation
8
Ségolène Royal, le nouveau ministre de l’Algérie
Revues de presse

Voir plus