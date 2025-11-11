Politique

Province de Tétouan: la gestion de la commune de Mellaliyne sur la sellette

Le ministère de l'Intérieur, à Rabat.

Revue de presseFace à la dégradation persistante des services publics essentiels, la colère gronde parmi les citoyens et certains élus de la commune Mellaliyne, dans la province de Tétouan. Une session extraordinaire du conseil est réclamée pour trouver des réponses aux crises multiformes qui affectent le quotidien de la population. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 11/11/2025 à 17h23

Ces derniers jours, la commune de Mellaliyne, dans la province de Tétouan, a été le théâtre de mouvements de protestation citoyenne. Les habitants, rejoints par une partie des conseillers communaux, expriment leur vive préoccupation quant à la gestion des affaires locales et réclament la convocation d’une session extraordinaire.

L’ordre du jour sollicité est chargé d’enjeux critiques, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 12 novembre. La question du transport scolaire est une priorité, mise en lumière par la gestion défaillante de l’association en charge de ce secteur. Les débats devront porter sur la vétusté du parc automobile, la saturation de certaines lignes et l’impérieuse nécessité de garantir une équité d’accès à tous les élèves.

La crise de l’eau potable suscite également une vive inquiétude. De nombreux douars subissent une pénurie aiguë, n’étant approvisionnés que durant un laps de temps dérisoire ne dépassant pas deux heures quotidiennes. Cette ration insuffisante, source de tensions au sein de la population, ne permet pas de couvrir les besoins élémentaires des familles et de leur bétail.

Le secteur de l’assainissement liquide n’est pas en reste, avec des réseaux défaillants qui génèrent des dommages sanitaires et environnementaux préoccupants. Parallèlement, l’éclairage public est pointé du doigt pour ses dysfonctionnements: répartition inégale des lampadaires, pannes récurrentes et retard chronique dans l’entretien. Ces carences alimentent un sentiment d’abandon, et font craindre une instrumentalisation de ces services à des fins électoralistes.

Face à cette situation, le président du conseil communal serait disposé à accéder à la demande de session extraordinaire. Il lui sera demandé de s’expliquer sur l’ensemble de ces problématiques et de présenter une feuille de route concrète, notamment pour désenclaver les douars les plus reculés, relaie Al Akhbar. Certains analystes y voient toutefois des manœuvres de surenchère politique de l’opposition, tandis que d’autres soulignent les efforts de la majorité pour améliorer les services malgré la faiblesse des ressources et les spécificités contraignantes du milieu rural.

Par Hassan Benadad
Le 11/11/2025 à 17h23
#gestion#Commune#Tétouan

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Des présidents de régions et de communes rattrapés par la justice après enquête de l’IGAT

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Intérieur: 300 élus renvoyés devant les tribunaux des crimes financiers

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Bons de commande et contrats: vers une évolution du cadre juridique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un réseau de falsification de certificats de résidence démantelé à Salé

Articles les plus lus

1
Nouaceur: la démolition des entrepôts anarchiques d’Ouled Azzouz comme si vous y étiez
2
La plus haute distinction de l’Ordre du Mérite en Espagne: Hammouchi décoré de la Gran Cruz de la Guardia Civil
3
Mauvaise semaine pour Alger
4
Accord de pêche: l’Union européenne compte entamer de nouvelles discussions avec Rabat
5
Entretien. Les partis politiques ne pourront plus être sponsorisés ou financés par des entreprises
6
Port Dakhla Atlantique: à moitié achevé, voici à quoi ressemble actuellement le futur hub maritime
7
Réunion entre les conseillers du Roi et les chefs de partis portant sur l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie
8
Le régime d’Alger acculé à choisir
Revues de presse

Voir plus