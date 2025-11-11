Province de Tétouan: la gestion de la commune de Mellaliyne sur la sellette

Ces derniers jours, la commune de Mellaliyne, dans la province de Tétouan, a été le théâtre de mouvements de protestation citoyenne. Les habitants, rejoints par une partie des conseillers communaux, expriment leur vive préoccupation quant à la gestion des affaires locales et réclament la convocation d’une session extraordinaire.

L’ordre du jour sollicité est chargé d’enjeux critiques, rapporte Al Akhbar dans son édition de ce mercredi 12 novembre. La question du transport scolaire est une priorité, mise en lumière par la gestion défaillante de l’association en charge de ce secteur. Les débats devront porter sur la vétusté du parc automobile, la saturation de certaines lignes et l’impérieuse nécessité de garantir une équité d’accès à tous les élèves.

La crise de l’eau potable suscite également une vive inquiétude. De nombreux douars subissent une pénurie aiguë, n’étant approvisionnés que durant un laps de temps dérisoire ne dépassant pas deux heures quotidiennes. Cette ration insuffisante, source de tensions au sein de la population, ne permet pas de couvrir les besoins élémentaires des familles et de leur bétail.

Le secteur de l’assainissement liquide n’est pas en reste, avec des réseaux défaillants qui génèrent des dommages sanitaires et environnementaux préoccupants. Parallèlement, l’éclairage public est pointé du doigt pour ses dysfonctionnements: répartition inégale des lampadaires, pannes récurrentes et retard chronique dans l’entretien. Ces carences alimentent un sentiment d’abandon, et font craindre une instrumentalisation de ces services à des fins électoralistes.

Face à cette situation, le président du conseil communal serait disposé à accéder à la demande de session extraordinaire. Il lui sera demandé de s’expliquer sur l’ensemble de ces problématiques et de présenter une feuille de route concrète, notamment pour désenclaver les douars les plus reculés, relaie Al Akhbar. Certains analystes y voient toutefois des manœuvres de surenchère politique de l’opposition, tandis que d’autres soulignent les efforts de la majorité pour améliorer les services malgré la faiblesse des ressources et les spécificités contraignantes du milieu rural.