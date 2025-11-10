Des présidents de régions et de communes rattrapés par la justice après enquête de l’IGAT

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, vient de transférer au président du ministère public, Hicham Balaoui, et au premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, des rapports accablants visant des présidents de conseils régionaux, préfectoraux et provinciaux, ainsi que des communes rurales et urbaines.

Ces rapports, ayant relevé des dysfonctionnements dans la gestion de ces collectivités territoriales, ont été établis par les équipes de l’Inspection générale de l’Administration territoriale (IGAT) et de l’Inspection générale des finances (IGF).

D’après le quotidien Al Akhbar, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 11 novembre, «les équipes de l’IGAT ont effectué jusqu’au mois de septembre dernier pas moins de cinquante missions d’audit et de contrôle».

Dans le détail, explique le quotidien, ces missions effectuées par l’IGAT, en collaboration avec l’Inspection générale des finances, concernent dix opérations d’audit des transactions financières et comptables des conseils provinciaux et préfectoraux, et quatre autres sur la gouvernance financière des conseils régionaux.

À l’issue de ces opérations d’audit et de contrôle, il a été procédé à la prise de 84 décisions relatives aux infractions juridiques, malversations financières et administratives, ainsi qu’à divers dysfonctionnements ayant émaillé la gestion des présidents de régions, de conseils provinciaux et préfectoraux et des communes urbaines et rurales.

Dans le lot des décisions prises par les autorités compétentes, le quotidien indique que 19 rapports ont été transférés à la justice administrative, 5 dossiers ont été mis à la disposition des cours régionales des comptes et 13 affaires, ayant des dimensions criminelles, ont été transmises au président du ministère public. C’est dire que le processus de révocation de certains présidents de régions et de communes commencera dès que les affaires ayant pris la voie de la justice seront examinées.

Dans le cadre de l’accompagnement des walis et des gouverneurs dans les régions et les provinces, les équipes de l’IGAT ont effectué pas moins de quatre-vingts opérations d’audit relatives à la gouvernance locale des collectivités territoriales.