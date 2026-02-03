Pourquoi le Maroc incarne un modèle de coopération militaire réussie, selon l’US AFRICOM

S’exprimant lors d’un briefing virtuel axé sur les priorités de l’AFRICOM, organisé à l’initiative de l’Africa Media Hub relevant du Département d’État américain, le Commandant du Commandement américain pour l’Afrique (US AFRICOM), le général d’armée Dagvin Anderson, a souligné que l’édition 2026 de l’exercice militaire African Lion revêt une dimension particulière, au moment où les États-Unis célèbrent cette année le 250ème anniversaire de leur indépendance.

En tant que premier pays à avoir reconnu l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, «le Maroc nous a accompagnés à chaque étape (...) et c’est donc une chance de pouvoir mener cet exercice ici», a dit le Commandant de l’US AFRICOM.

«Je pense qu’il est aussi important de continuer à innover. C’est pourquoi l’African Lion rassemble 19 pays africains, six pays européens, ainsi que certains pays d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient», ce qui illustre, selon le haut responsable militaire américain, l’ampleur de la coopération multilatérale en matière de sécurité au niveau du continent.

À cet égard, le général Anderson a affirmé que le Maroc est un «excellent partenaire» des États-Unis, mais aussi un appui de premier plan pour d’autres partenaires africains. Il a salué les efforts du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et d’autres menaces aux niveaux régional et international, ainsi que sa volonté de renforcer davantage ses capacités pour y faire face de manière concertée.