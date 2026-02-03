Politique

Pourquoi le Maroc incarne un modèle de coopération militaire réussie, selon l’US AFRICOM

Le général Dagvin Anderson et le général Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales.

Le Commandant du Commandement américain pour l’Afrique (US AFRICOM), le général d’armée Dagvin Anderson, a mis en avant, mardi, l’excellent niveau de la coopération avec le Maroc, pays qui abrite chaque année le plus grand exercice militaire conjoint avec les États-Unis sur le continent, l’African Lion.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/02/2026 à 17h45

S’exprimant lors d’un briefing virtuel axé sur les priorités de l’AFRICOM, organisé à l’initiative de l’Africa Media Hub relevant du Département d’État américain, le Commandant du Commandement américain pour l’Afrique (US AFRICOM), le général d’armée Dagvin Anderson, a souligné que l’édition 2026 de l’exercice militaire African Lion revêt une dimension particulière, au moment où les États-Unis célèbrent cette année le 250ème anniversaire de leur indépendance.

En tant que premier pays à avoir reconnu l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, «le Maroc nous a accompagnés à chaque étape (...) et c’est donc une chance de pouvoir mener cet exercice ici», a dit le Commandant de l’US AFRICOM.

Lire aussi : En images: le bilan de la visite du général Dagvin Anderson, commandant de l’Africom, au Maroc

«Je pense qu’il est aussi important de continuer à innover. C’est pourquoi l’African Lion rassemble 19 pays africains, six pays européens, ainsi que certains pays d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient», ce qui illustre, selon le haut responsable militaire américain, l’ampleur de la coopération multilatérale en matière de sécurité au niveau du continent.

À cet égard, le général Anderson a affirmé que le Maroc est un «excellent partenaire» des États-Unis, mais aussi un appui de premier plan pour d’autres partenaires africains. Il a salué les efforts du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et d’autres menaces aux niveaux régional et international, ainsi que sa volonté de renforcer davantage ses capacités pour y faire face de manière concertée.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/02/2026 à 17h45
#US-Maroc#Coopération militaire#Défense#African Lion

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense. Le Pentagone notifie au Congrès américain un projet de transfert de bombes guidées de petit diamètre au Maroc

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense: Loudyi reçoit le sous-secrétaire adjoint des États-Unis d’Amérique pour les affaires africaines

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Défense. Coordination, réactivité et dissuasion... les FAR en action durant l’exercice «Acharq 25»

Articles les plus lus

1
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
2
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
3
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
4
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
5
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
6
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
7
Infrastructures gazières: le gouvernement suspend l’appel d’offres du terminal GNL de Nador West Med
8
Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain
Revues de presse

Voir plus