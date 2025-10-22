En images: le bilan de la visite du général Dagvin Anderson, commandant de l’Africom, au Maroc

C’est une visite hautement stratégique qu’a effectuée le commandant du commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom) au Maroc. Dès son arrivée, le général Dagvin Anderson a enchaîné les rencontres avec les hauts responsables de la défense. Un programme chargé, calibré pour installer une relation directe et opérationnelle avec les partenaires clés du Royaume. Au centre des échanges: sécurité, stabilité régionale et coopération militaire renforcée.

Le général Dagvin Anderson s’est d’abord entretenu avec Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, ainsi qu’avec le général Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales.

Lors de la visite du général Dagvin Anderson, commandant du commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), les 20 et 21 octobre au Maroc

La visite s’est poursuivie à la base aérienne de Ben Guerir, plateforme militaire stratégique située au nord de Marrakech. Là, le commandant d’Africom a découvert la zone d’entraînement au vol des partenaires africains ainsi que les installations dédiées aux F-16.

Il a également assisté à une séance d’information détaillant les activités de formation aérienne, les forces spéciales (SOF) et les tactiques d’infanterie utilisées dans le cadre des coopérations multilatérales.

«Cette base aérienne modernisée constitue aujourd’hui un pôle central pour les exercices multinationaux tels qu’African Lion, illustrant la polyvalence et la solidité du partenariat entre les États-Unis et le Royaume du Maroc», précise-t-on.

«Nous comprenons que les besoins de nos deux nations évoluent constamment. C’est pourquoi nous entretenons un dialogue ouvert avec les dirigeants marocains, afin de réévaluer en permanence nos intérêts communs et de veiller à ce que notre partenariat demeure harmonieux et mutuellement bénéfique», a déclaré le général Dagvin Anderson.

«Les États-Unis et le Maroc partagent un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et une longue histoire de coopération. La visite du général Anderson réaffirme notre engagement constant à œuvrer main dans la main avec nos partenaires marocains en faveur de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité régionale» a précisé, de son côté, Benjamin Ziff, chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Rabat.

Tout au long de cette visite, les échanges du commandant de l’Africom au Maroc ont porté sur plusieurs axes structurants. Il s’agit notamment du partenariat de longue date entre le Maroc et les États-Unis, fondé sur la confiance et une amitié durable, garantissant une continuité dans la coopération bilatérale.

Autre sujets évoqués: la coopération militaire entre les deux pays et leur engagement partagé pour la sécurité régionale, avec une volonté affichée de renforcer la stabilité et de répondre collectivement aux nouvelles menaces.