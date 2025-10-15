Politique

Duke Buchan a officiellement prêté serment comme ambassadeur des États-Unis au Maroc

Duke Buchan III, nouvel ambassadeur des États-Unis au Maroc.

Duke Buchan a prêté serment, mardi 14 octobre, en tant qu’ambassadeur américain auprès du Royaume. Ce diplomate et homme d’affaires chevronné s’apprête à rejoindre Rabat pour consolider une alliance bilatérale déjà exemplaire.

Le 15/10/2025 à 16h40

«L’ambassadeur Duke Buchan a officiellement prêté serment hier en tant qu’ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume du Maroc», a annoncé la représentation diplomatique américaine sur Facebook.

Dans son message, l’ambassade souligne que le nouveau chef de mission «a hâte d’arriver au Maroc pour faire progresser et renforcer le partenariat de longue date entre les États-Unis et le Royaume».

Annoncée par Donald Trump, la nomination de Duke Buchan à la tête de l’ambassade américaine au Maroc trouve aujourd’hui sa concrétisation avec sa prestation de serment.

Né le 3 juillet 1963, Duke Buchan III incarne le profil du diplomate entrepreneur. Diplômé en économie et en espagnol de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, puis titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, il a fondé Hunter Global Investors, une société d’investissement spécialisée dans la gestion d’actifs internationaux. Son parcours académique l’a mené en Espagne, à Séville et à Valence, où il a développé une affinité durable pour le monde hispanophone.

Lire aussi : Donald Trump nomme Duke Buchan III ambassadeur des États-Unis au Maroc

Déjà familier des affaires diplomatiques, Duke Buchan a occupé le poste d’ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre entre 2017 et 2021, sous la première administration Trump. Son retour dans la sphère diplomatique traduit la confiance renouvelée du président américain à son égard et souligne la volonté de maintenir une ligne de continuité dans la politique étrangère américaine vis-à-vis du Maroc.

Cette nomination s’inscrit également dans un contexte de coopération renforcée entre Rabat et Washington. Les deux pays entretiennent un partenariat stratégique axé sur la sécurité, le commerce et les investissements. Depuis la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, la relation bilatérale s’est consolidée sur le plan politique et économique.

#États-Unis#Maroc#Ambassade#Donald Trump

