«Le Maroc est un pays ami de l’Espagne et un partenaire prioritaire pour notre pays», a affirmé Pedro Sanchez, qui était l’invité hier soir, mardi 13 juillet 2021, d’une émission sur la chaîne espagnole Telecinco.

Interrogé sur le fait de savoir si le départ de l’ancienne ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, était lié à la crise avec le Maroc, le chef du gouvernement n'a pas directement répondu, et a indiqué qu'elle avait "toujours" voulu avoir "les meilleures relations" avec le Maroc.

Après avoir insisté sur l’importance des relations entre les deux pays, Pedro Sanchez a souligné que l'Espagne était le premier investisseur étranger au Maroc.

Plus tôt dans la journée, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Isabel Rodriguez, a déclaré que le Maroc était un "ami" et un "partenaire" et que "les relations diplomatiques et la stabilité" entre les deux pays étaient "nécessaires".

Le nouveau ministre des affaires étrangères José Manuel Albares avait déjà mis en avant, lundi 12 juillet dernier, l'importance de la relation avec un pays "voisin et ami" comme le Maroc, a rappelé Isabel Rodriguez lors d’un point de presse à l’issue du Conseil des ministres.