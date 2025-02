Plan terroriste déjoué au Maroc: la réaction d’Alain Juillet, ancien patron du renseignement à la DGSE française

Dans une déclaration à la MAP, Alain Juillet, ancien directeur du renseignement à la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) française, a réagi à la mise en échec d’un plan terroriste d’une extrême gravité visant le Maroc, à l’instigation et sur incitation directe d’un haut dirigeant de l’organisation Daech opérant dans la région du Sahel, ainsi qu’aux recherches menées par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), qui ont permis de recueillir des informations de terrain étayées par des données techniques sur l’existence d’une zone suspectée d’être utilisée comme l’arrière base de soutien logistique en armes et munitions destinées aux membres de cette cellule pour l’exécution de ses plans terroristes.

Il a ainsi vanté «le professionnalisme, l’efficacité et l’anticipation des services de sécurité marocains» et, évoquant l’existence de foyers radicaux islamistes au Sahel, il a fait remarquer que la capacité d’anticipation des services de sécurité est «extrêmement importante» pour empêcher ces individus de passer à l’acte.

Pour Alain Juillet, le Maroc est connu pour être «un des pays les plus efficaces dans la lutte antiterroriste, grâce aux capacités d’anticipation de ses services et à leur maîtrise et bonne connaissance de ces milieux, qui lui permettent d’identifier rapidement les risques et les menaces terroristes».

«Les services de sécurité marocains obtiennent de très bons résultats. Ils sont bien informés. La dernière opération prouve qu’ils ont su agir efficacement avant que l’on soit arrivé au stade des attaques. Et ça c’est très important dans le domaine de la lutte antiterroriste», a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, l’ancien directeur à la DGSE a rappelé l’«excellent» niveau de coopération entre la France et le Maroc dans ce domaine. «L’exploitation des résultats des investigations et enquêtes diligentées dans ce cadre va permettre non seulement d’éclaircir les tenants et aboutissants de cette affaire, mais de mettre au grand jour des ramifications dans d’autres pays, parce que le terrorisme islamiste a une vocation internationale», a-t-il conclu.