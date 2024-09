PAM: suspendu de la direction collégiale, Salaheddine Aboulghali charge Fatima-Zahra Mansouri

En réponse à sa suspension de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM) par son Bureau politique, Salaheddine Aboulghali, également député et président du Conseil communal de Médiouna, a donné sa version des faits dans un message publié sur Facebook. Dans ce post, Aboulghali a vivement critiqué Fatima-Zahra Mansouri, avec laquelle il co-dirigeait le parti aux côtés de Mohamed Mehdi Bensaïd, l’accusant de faire preuve d’autoritarisme dans la gestion des affaires du parti.

«J’ai été surpris par le comportement autoritaire de la membre de la direction collégiale du secrétariat général, Madame Fatima-Zahra Mansouri, qui gère le parti comme s’il était un domaine privé, dans lequel elle agissait au gré des caprices, loin des valeurs nobles auxquelles nous croyons», a-t-il écrit.

Dans la même publication, Salaheddine Aboulghali décrit une rencontre préalable à la décision de son éviction, au cours de laquelle Fatima-Zahra Mansouri aurait abordé un litige commercial le concernant avec un autre membre du PAM, sans lien avec les affaires du parti. Selon lui, elle aurait tenté de le contraindre à présenter sa démission, sous peine de suspension. Le président du Conseil communal de Médiouna aurait catégoriquement rejeté ce «chantage», arguant que les questions commerciales des membres du parti ne doivent pas interférer dans ses affaires politiques.

Plus précisément, Fatima-Zahra Mansouri aurait convoqué Salaheddine Aboulghali, par le biais d’un message SMS, à une réunion au siège du parti, une heure avant celle du Bureau politique. Sur place, il aurait trouvé Samir Goudar, Ahmed Touizi et les deux autres membres de la direction collégiale, Mehdi Bensaïd et Fatima-Zahra Mansouri. Cette dernière l’aurait alors interpellé de cette manière: «J’ai entendu dire que vous aviez un différend commercial avec quelqu’un du parti et qu’il veut vous poursuivre». Salaheddine Aboulghali aurait alors rétorqué: «En quoi une question purement commerciale, qui n’a rien à voir avec le parti, vous concerne-t-elle?».

Lire aussi : Le PAM gèle les activités de Salaheddine Aboulghali au sein de la direction du parti

Dans sa publication sur Facebook, Salaheddine Aboulghali dénonce ce qu’il considère comme un «comportement irréfléchi» de la part de Fatima-Zahra Mansouri. «Je continuerai à exercer mes pleines attributions et j’assisterai aux travaux du Bureau politique chaque fois qu’il se tiendra. Je ne me laisserai pas intimider par “tahakoum” et je défierai quiconque nuira à ma crédibilité et à ma moralité», a-t-il conclu.