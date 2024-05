Le 28ème Conseil national du PAM désigne un nouveau bureau politique, où se côtoient figures «historiques» et nouveaux visages

Réuni ce samedi 11 mai à Salé, le Conseil national du Parti authenticité et modernité (PAM) avait pour mission d’élire une partie des 33 membres de son nouveau bureau politique. Le «parlement du PAM» devait ainsi choisir onze membres de cette nouvelle composition, alors que 18 autres y siégeront ès qualités, et quatre resteront à désigner par la présidence collégiale, composée de Fatima Ezzahra El Mansouri, Mehdi Bensaïd et Salaheddine Aboulghali.

Parmi les 11 élus, trois figures «historiques» du parti ont signé leur grand retour au sein du bureau politique, à savoir Ali Belhaj, co-fondateur du parti, Samir Belfkih et Fatiha Layadi. Les huit autres sont Fatima Saadi, Houda Mghari, Imane Azizou, Hicham Sabiri, Abderrahim Bouazza, Khalid Hatimi, Bada Cheikh Ahmedou et Younes Maamar.

Quant aux membres ès qualités, qui siègent d’office au sein du bureau politique, ils comprennent les 7 ministres du parti (dont Mehdi Bensaïd et Fatima Ezzzahra El Mansouri), Salaheddine Aboulghali, membre de la présidence collégiale, les deux chefs des groupes parlementaires à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers, les quatre présidents de région, les deux présidents respectifs de l’association des jeunes et des femmes du PAM, et Ahmed Akhchichen, responsable de l’académie du PAM.

Le come-back de Hassan Benaddi

La grande surprise de cette 28ème session du Conseil national du PAM fut la participation de Hassan Benaddi, l’un des membres fondateurs du PAM et son premier secrétaire général, qui s’était éloigné depuis quelques années de la vie partisane. Et c’est lui qui complète la liste des 18 membres ès qualités du nouveau Bureau politique.

«C’est un bureau politique où se côtoient des jeunes et des moins jeunes, tous armés de compétence, d’énergie et de volonté pour servir le parti et le pays», a déclaré Fatima Ezzahra El Mansouri lors de la conférence de presse ayant clôturé les travaux du Conseil national. «Nous avons des défis à relever et c’est la raison pour laquelle nous avons mobilisé une équipe pleine de talent et de dynamisme», a-t-elle poursuivi.

Interrogée par Le360 sur une évaluation de la participation de son parti au sein de la majorité actuelle, la dirigeante du PAM l’a qualifié de «totalement positive». «Ce gouvernement a réalisé des projets satisfaisants dans plusieurs domaines, notamment ceux de la santé, de la couverture sociale, de l’éducation, de l’habitat, ainsi que dans le secteur des investissements», a-t-elle déclaré, n’oubliant pas de défendre son programme d’aide directe au logement. «À l’heure où je vous parle, le nombre de bénéficiaires de ce programme a atteint 10.000 familles», au lieu des 8.500 annoncées le mois dernier, a assuré Fatima Ezzahra El Mansouri.

Quant à un éventuel remaniement de l’équipe gouvernementale, la coordinatrice de la présidence du PAM a préféré botter en touche, précisant que cette affaire ne relève pas des attributions du gouvernement, mais de celles du Roi, qui nomme les ministres sur proposition du Chef du gouvernement. Elle a toutefois ajouté que «le PAM ne craint pas un remaniement ministériel, car il a beaucoup de ressources».