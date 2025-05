PAM: Hicham El Mhajri réintègre le bureau politique mais n’abandonne pas son droit à la liberté d’expression

Lors du conseil national du Parti authenticité et modernité, le 31 mai 2025 à Rabat (Y.Manan/Le360).

C’est un véritable camouflet infligé à l’ancien secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi qui l’avait suspendu du parti, en activant une commission de discipline, pour avoir formulé des critiques acerbes à l’encontre de Aziz Akhannouch.

La décision du gel de l’adhésion au PAM de Hicham El Mhajri, député à plusieurs reprises de la région de Chtouka Ait Baha, a été prise lundi 14 novembre 2022, lors de la réunion hebdomadaire du bureau politique qu’a présidée Abdellatif Ouahbi, également ministre de la Justice.

Son retour a été annoncé aujourd’hui par la coordonnatrice de la présidence du PAM, Fatima Zahra El Mansouri à l’issue des travaux du conseil national auquel ont également participé Mehdi Bensaid et Fatima Saâdi, deux membres de la direction tripartite, en plus des ministres et secrétaires d’Etat PAMistes.

«Le PAM est un parti démocratique qui respecte le droit à la différence. Je continuerai toujours à exprimer mes opinions» a-t-il affirmé à la presse.

Le conseil national a en outre annoncé le retour au sein du bureau politique du député de Casablanca Adil Bitar. Le PAM a ainsi tourné la page de certaines de ses difficultés.

Le conseil national a été marqué par des interventions des membres de la présidence collégiale. Le bilan de chaque ministre PAMiste au gouvernement a été largement débattu avant que les militants n’expriment quelques remarques subsidiaires.