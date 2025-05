Oulmès: des appels pour auditer les marchés publics de la commune

Des acteurs de la société civile ainsi que des conseillers communaux de la commune d’Oulmès, dans la province de Khémisset, ont adressé une requête au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, lui demandant d’envoyer une commission de l’Inspection générale du ministère afin d’ouvrir une enquête et de procéder à un audit des marchés publics attribués par le président de la commune, Mohamed Chrourou, affilié au Parti Authenticité et Modernité (PAM), durant le mandat communal en cours.

Citant des sources concordantes, le quotidien Al Akhbar rapporte dans son édition du vendredi 30 mai que la majorité de ces marchés présentent des irrégularités. «L’un d’eux, d’un montant avoisinant les 24 millions de dirhams, a été attribué à une entreprise spécialisée dans l’aménagement des espaces verts, basée dans le quartier Bettana à Salé. Cette société appartient à un député membre du même parti que le président de la commune. Le marché porte sur l’aménagement des espaces verts et la réhabilitation de l’éclairage public», lit-on.

Cette société, propriété du parlementaire du PAM, détient le monopole des marchés relatifs aux espaces verts depuis plusieurs années, ajoute Al Akhbar. Des enquêtes ont d’ailleurs été menées à ce sujet par la brigade régionale de la Gendarmerie royale, sur instructions du parquet compétent en matière de crimes financiers. «La commune d’Oulmès est par ailleurs l’une des plus riches du Maroc, avec un budget annuel dépassant 1,5 milliard de dirhams, dont 1,2 milliard proviennent des redevances d’exploitation des sources d’eau minérale», écrit Al Akhbar.

Dans le cadre des travaux d’aménagement des pistes, des espaces verts et de l’éclairage public au centre de la commune, un appel d’offres a été lancé le 11 mars 2025. «D’après les résultats publiés sur le portail des marchés publics et le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, le marché a été attribué à un groupement de deux sociétés. L’une d’elles, basée à Salé, appartenait auparavant à un député qui l’a cédée à un résident à l’étranger. Sa gestion est désormais assurée par le chauffeur et la secrétaire du parlementaire», lit-on encore.

Le montant du marché s’élève à 23,9 millions de dirhams, soit une hausse d’environ 4,2 % par rapport aux estimations initiales du maître d’ouvrage, à savoir la commune d’Oulmès. Fait préoccupant, cette société fait l’objet d’un jugement de saisie exécutoire émis par la CNSS pour une dette de plus d’un million de dirhams, ce qui démontre qu’elle n’a pas régularisé sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale.

«L’attribution de ce marché à cette société soulève donc de sérieuses interrogations sur la légalité de la procédure et la responsabilité du président du conseil communal d’Oulmès, Mohamed Chrourou, lui-même issu du même parti que le député propriétaire de l’entreprise, qui est également président d’un arrondissement à Salé», souligne le quotidien.