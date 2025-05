Fès: de la prison ferme pour le Chef du service communal des marchés publics

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Fès, chargée des crimes financiers, vient de condamner le Chef de la division du budget et des marchés de la wilaya de la région de Fès-Meknès, à une peine de cinq ans de réclusion criminelle.

Il était poursuivi par le parquet compétent pour «dilapidation et détournement des deniers publics», «falsification des documents officiels», «trafic d’influence» et «infractions au droit de la concurrence», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 15 mai.

La même juridiction, écrit le quotidien, a également condamné «un entrepreneur pour complicité de dilapidation de deniers publics à une peine de quatre ans de prison ferme, assortie d’une amende 50.000 dirhams, alors que le troisième mis en cause dans cette affaire, un autre entrepreneur natif de Guercif, a été condamné à trois ans de réclusion criminelle et une amende de 30.000 dirhams».

Trois personnes ont été acquittées, en fin de compte, dont la sœur du deuxième principal accusé dans cette affaire, et le fils chef de la division du budget et des marchés de la wilaya de la région de Fès-Meknès, précisent les mêmes sources.

Dans son réquisitoire, rappelle le quotidien, «le représentant du ministère public a souligné que le principal mis en cause dans cette affaire, à savoir le chef de la division du budget et des marchés de la wilaya de la région de Fès-Meknès, a commis des fautes extrêmement graves dans la gestion des circuits administratif dont il était chargé, en plus des violations de la réglementation en vigueur».

Ces agissements, a-t-il ajouté, avaient porté préjudice aux intérêts des fournisseurs qui avaient fourni des services à l’administration, ce qui les avaient poussés à saisir la justice compétente, a-t-il souligné, appelant la Cour à condamner les mis en cause pour les chefs d’accusation retenus contre eux.