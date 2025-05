Établissements publics: enquête sur des marchés suspects d’une valeur de 60 millions de dirhams

Les magistrats de la Cour des comptes entament des missions de contrôle dans plusieurs institutions publiques. Ces missions concernent des marchés publics passés récemment par ces organismes, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 12 mai.

Selon des sources citées par le quotidien, «les investigations portent particulièrement sur certains contrats de location de voitures, de jardinage et de gardiennage, dont ont bénéficié des entreprises spécifiques».

Ces mêmes sources, poursuit Assabah, indiquent que ces marchés, notamment ceux liés à la location de voitures, «ne font pas l’objet d’un contrôle rigoureux, car ils s’inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale visant à réduire les coûts d’achat et d’entretien des véhicules en encourageant la location longue durée, considérée comme moins onéreuse. Les frais d’entretien étant pris en charge par les sociétés de location».

Cette incitation gouvernementale a conduit des responsables de plusieurs institutions publiques et établissements à caractère économique du secteur public à «opter pour la location de voitures plutôt que leur acquisition. Une aubaine que certains d’entre eux n’ont pas hésité à mettre à profit, en créant des agences de location de voitures au nom de leurs proches, avec pour finalité de conclure avec elles des contrats longue durée assortis de budgets conséquents au nom des établissements qu’ils gèrent».

Les sources d’Assabah confirment que l’intervention de la Cour des comptes «vise à vérifier la régularité des procédures de passation de ces marchés, d’autant que des indices suggèrent l’existence possible de liens entre les entreprises bénéficiaires et certains responsables des institutions visées par les enquêtes».

Des soupçons, insiste le quotidien, pèsent sur «des responsables d’institutions et d’entreprises publiques, accusés d’avoir créé des sociétés au nom de leurs proches ou de personnes qui leur sont liées pour conclure des contrats et profiter des importants budgets alloués aux marchés de location de voitures».

Selon Assabah, les investigations de la Cour des comptes se concentrent sur les entreprises ayant obtenu la majeure partie des marchés annoncés par les institutions publiques visées, notamment ceux relatifs à la location de voitures, au gardiennage, au jardinage et au nettoyage.

En effet, «il a été établi que certaines institutions publiques ont alloué un budget annuel pour louer des voitures de luxe, inadaptées à la nature de leurs activités de terrain», souligne le quotidien. Les premières investigations, poursuit-il, révèlent que «les responsables de ces institutions divisent le budget dédié à cet effet en plusieurs tranches sur plusieurs années afin d’éviter la procédure d’appel d’offres, de nombreux contrats de location étant conclus de manière directe et de gré à gré».

Selon Assabah, les marchés examinés par les magistrats de la Cour des comptes, dont les documents et les procédures de passation sont scrutés, «concernent des dizaines d’entreprises publiques et ont mobilisé des budgets totalisant 60 millions de dirhams dans le cadre de contrats à long terme pour la location de voitures, le jardinage, le gardiennage et le nettoyage».