Nouvelles nominations au sein de la Sûreté nationale

La Direction générale de la Sûreté nationale a annoncé, jeudi 28 novembre, une série de nouvelles nominations à des postes de responsabilité au sein des services déconcentrés dans les villes d’Azrou, Fès, Casablanca, Mehdia et Rabat. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique interne visant à injecter du sang neuf et à mobiliser des compétences policières jeunes et expérimentées, capables de contribuer efficacement à la sécurité des citoyens et à la protection de leurs biens.

Ces nouvelles nominations, approuvées par le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, portent sur sept nouveaux postes de responsabilité, dont la nomination de trois adjoints aux chefs de zones de sûreté dans les villes de Casablanca et Mehdia.

Ces affectations concernent également la nomination de cadres sécuritaires à la tête d’autres services déconcentrés de la Sûreté nationale, notamment la désignation d’un chef de la brigade de la police judiciaire à Casablanca et d’un chef du service des accidents de la circulation à Fès, en plus de la nomination de deux responsables de l’unité urbaine dans les villes d’Azrou et de Rabat.

Pour pourvoir ces postes sécuritaires, un soin particulier a été accordé au choix de compétences issues de la nouvelle génération de responsables, caractérisées par un haut niveau de professionnalisme, d’intégrité et d’expérience fonctionnelle. L’objectif est de leur permettre d’assurer la mise en œuvre optimale de la nouvelle stratégie sécuritaire, qui vise à garantir la sécurité des citoyens à travers le renforcement du sentiment de sécurité, l’amélioration des services policiers, la consolidation de l’approche communicationnelle et le renforcement de l’ouverture des services de sûreté sur leur environnement.