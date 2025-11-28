Politique

Nouvelles nominations au sein de la Sûreté nationale

Le siège de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Rabat.

Le siège de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Rabat.. DR

La Direction générale de la Sûreté nationale a procédé, jeudi 28 novembre, à une série de nominations dans plusieurs villes du Royaume, visant à insuffler une nouvelle dynamique au sein des services déconcentrés. Ces changements, qui concernent sept postes de responsabilité, s’inscrivent dans une stratégie axée sur la valorisation des jeune compétences, l’optimisation de la politique sécuritaire et le renforcement de la protection des citoyens.

Par La Rédaction
Le 28/11/2025 à 11h36

La Direction générale de la Sûreté nationale a annoncé, jeudi 28 novembre, une série de nouvelles nominations à des postes de responsabilité au sein des services déconcentrés dans les villes d’Azrou, Fès, Casablanca, Mehdia et Rabat. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique interne visant à injecter du sang neuf et à mobiliser des compétences policières jeunes et expérimentées, capables de contribuer efficacement à la sécurité des citoyens et à la protection de leurs biens.

Ces nouvelles nominations, approuvées par le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, portent sur sept nouveaux postes de responsabilité, dont la nomination de trois adjoints aux chefs de zones de sûreté dans les villes de Casablanca et Mehdia.

Lire aussi : Agadir: inauguration du Centre de commandement et de coordination de la DGSN

Ces affectations concernent également la nomination de cadres sécuritaires à la tête d’autres services déconcentrés de la Sûreté nationale, notamment la désignation d’un chef de la brigade de la police judiciaire à Casablanca et d’un chef du service des accidents de la circulation à Fès, en plus de la nomination de deux responsables de l’unité urbaine dans les villes d’Azrou et de Rabat.

Pour pourvoir ces postes sécuritaires, un soin particulier a été accordé au choix de compétences issues de la nouvelle génération de responsables, caractérisées par un haut niveau de professionnalisme, d’intégrité et d’expérience fonctionnelle. L’objectif est de leur permettre d’assurer la mise en œuvre optimale de la nouvelle stratégie sécuritaire, qui vise à garantir la sécurité des citoyens à travers le renforcement du sentiment de sécurité, l’amélioration des services policiers, la consolidation de l’approche communicationnelle et le renforcement de l’ouverture des services de sûreté sur leur environnement.

Par La Rédaction
Le 28/11/2025 à 11h36
#DGSN#Abdellatif Hammouchi#nominations

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: inauguration du Centre de commandement et de coordination de la DGSN

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La DGSN consolide son dispositif sécuritaire sur plusieurs fronts

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Traque des véhicules volés: la DGSN signe un accord avec le groupement français des compagnies d’assurances ARGOS

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

En coopération avec la DGSN, la police espagnole saisit 22 tonnes de résine de cannabis

Articles les plus lus

1
Abdelmadjid Tebboune, un président atteint de démence sénile aux commandes d’une Algérie à la dérive
2
De l’organisation aux résolutions adoptées: pourquoi la 93ème AG d’Interpol a fait l’unanimité
3
Impôt: la DGI durcit le ton contre la fraude fiscale
4
Uber fait son retour au Maroc avec un lancement prudent: ce qu’il faut retenir
5
Exclusif. Résolution 2797, «un soutien pour l’Afrique»: trois grands dirigeants africains témoignent
6
Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi
7
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
8
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
Revues de presse

Voir plus