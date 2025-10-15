Politique

Nasser Bourita s’entretiendra jeudi avec son homologue russe à Moscou

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’entretiendra demain avec Sergueï Lavrov. L’annonce a été faite, ce mercredi 15 octobre, par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Par Hajar Kharroubi
Le 15/10/2025 à 15h55

C’est une visite qui s’inscrit dans une dynamique de rapprochement soutenu entre Rabat et Moscou. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, aura un entretien demain, jeudi 16 octobre, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé ce mercredi que cette rencontre aura lieu en marge de la 8ème réunion de la Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine pour la coopération économique, scientifique et technique, dont les deux ministres sont coprésidents.

Selon la diplomatie russe, les discussions porteront sur «l’état actuel et les perspectives de développement continu et progressif des relations bilatérales». Ce cadre permettra d’examiner les différents volets de la coopération entre les deux pays.

Maria Zakharova a souligné la solidité du dialogue politique entre Moscou et Rabat. Elle a insisté sur la «proximité, voire la convergence des positions sur de nombreuses questions internationales majeures», ainsi que sur l’importance d’entretenir une concertation régulière entre les deux capitales.

Les échanges devraient également inclure des dossiers régionaux sensibles. «Les deux parties aborderont les questions d’actualité de l’agenda mondial et régional présentant un intérêt commun, avec un accent particulier sur la situation au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région sahélo-saharienne», a indiqué la responsable lors de son point de presse hebdomadaire.

Rappelons que cette rencontre intervient deux jours après les déclarations du chef de la diplomatie russe, le 13 octobre à Moscou, lors d’une rencontre avec des médias arabes, où il affirmait que son pays était prêt à soutenir le plan d’autonomie proposé par le Maroc, pour résoudre le conflit du Sahara. Sergueï Lavrov avait signalé que «la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU est le seul cadre que nous connaissons».

Cette séquence diplomatique intervient également à la veille de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la question du Sahara et l’avenir de la mission onusienne MINURSO, où la Russie, membre permanent, aura une voix qui compte.

Par Hajar Kharroubi
Le 15/10/2025 à 15h55
#Maroc#Russie#Nasser Bourita#Sergueï Lavrov

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Russie: entretiens à Moscou sur des questions d’actualité à l’ordre du jour du CS de l’ONU

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Russie: les partenariats stratégiques se renforcent

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

65ème anniversaire des relations diplomatiques Maroc-Russie: échange de messages entre Nasser Bourita et Segueï Lavrov

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc-Russie: nouvelle rencontre entre l’ambassadeur Lotfi Bouchaara et le vice-ministre des AE, Mikhaïl Bogdanov

Articles les plus lus

1
Aéronautique. Comment (et pourquoi) le Maroc est devenu un pilier stratégique dans la chaîne de valeur de Safran
2
Les Lions de l’Atlas dans l’histoire: retour sur la folle série victorieuse du Maroc
3
Nasser Bourita s’entretiendra jeudi avec son homologue russe à Moscou
4
À quand un pôle équestre à Marrakech?
5
Transport aérien: easyJet ouvre une base à Marrakech, une première pour une low-cost en Afrique
6
Aéronautique: le Roi préside le lancement du complexe de moteurs d’avions du groupe Safran à Nouaceur
7
Montée en compétence, interopérabilité, tech… Ce que les exercices conjoints des FAR disent de la stratégie militaire du Maroc
8
Lyautey, le Maroc et l’Algérie
Revues de presse

Voir plus