Nasser Bourita s’entretiendra jeudi avec son homologue russe à Moscou

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue russe Sergueï Lavrov.

C’est une visite qui s’inscrit dans une dynamique de rapprochement soutenu entre Rabat et Moscou. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, aura un entretien demain, jeudi 16 octobre, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a annoncé ce mercredi que cette rencontre aura lieu en marge de la 8ème réunion de la Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine pour la coopération économique, scientifique et technique, dont les deux ministres sont coprésidents.

💬 #Zakharova: On October 16, Sergey Lavrov will hold talks with Foreign Minister of Morocco Nasser Bourita in Moscow.



The agenda includes bilateral ties, situation in the Middle East, North Africa and the Sahara-Sahel region.#RussiaMorocco pic.twitter.com/zVDxyyVorA — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 15, 2025

Selon la diplomatie russe, les discussions porteront sur «l’état actuel et les perspectives de développement continu et progressif des relations bilatérales». Ce cadre permettra d’examiner les différents volets de la coopération entre les deux pays.

Maria Zakharova a souligné la solidité du dialogue politique entre Moscou et Rabat. Elle a insisté sur la «proximité, voire la convergence des positions sur de nombreuses questions internationales majeures», ainsi que sur l’importance d’entretenir une concertation régulière entre les deux capitales.

Les échanges devraient également inclure des dossiers régionaux sensibles. «Les deux parties aborderont les questions d’actualité de l’agenda mondial et régional présentant un intérêt commun, avec un accent particulier sur la situation au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région sahélo-saharienne», a indiqué la responsable lors de son point de presse hebdomadaire.

Rappelons que cette rencontre intervient deux jours après les déclarations du chef de la diplomatie russe, le 13 octobre à Moscou, lors d’une rencontre avec des médias arabes, où il affirmait que son pays était prêt à soutenir le plan d’autonomie proposé par le Maroc, pour résoudre le conflit du Sahara. Sergueï Lavrov avait signalé que «la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU est le seul cadre que nous connaissons».

Cette séquence diplomatique intervient également à la veille de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la question du Sahara et l’avenir de la mission onusienne MINURSO, où la Russie, membre permanent, aura une voix qui compte.