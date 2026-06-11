Politique

Moulay El Hassan préside la cérémonie de sortie de la 26ème promotion du Cours supérieur de défense et de la 60ème promotion du Cours état-major

Le prince héritier Moulay El Hassan.

Le prince héritier Moulay El Hassan.

Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), le prince héritier Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des Forces armées royales, a présidé, jeudi au Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 26ème promotion du Cours supérieur de défense et de la 60ème promotion du Cours état-major.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/06/2026 à 15h37

À son arrivée au CREMS, le prince héritier Moulay El Hassan a été salué par le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, ainsi que par le colonel-major, directeur du CREMS, avant de passer en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Le prince héritier Moulay El Hassan a ensuite été salué par le général de corps d’armée, commandant la Gendarmerie royale, les officiers supérieurs de l’état-major général des FAR, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, le gouverneur de la province de Kénitra, le commandant d’armes délégué de la place de Kénitra et les professeurs du corps enseignant.

Lire aussi : Défense. Tout savoir sur le Collège royal de l’enseignement militaire supérieur, la fabrique des élites des FAR

Après avoir suivi une présentation portant sur «La contribution des Forces armées royales aux opérations de paix et d’assistance humanitaire à l’échelle internationale», le prince héritier a procédé à la remise des brevets de l’enseignement militaire supérieur avec grade de master spécialisé en défense nationale et des diplômes d’état-major, respectivement à des officiers stagiaires du Cours supérieur de défense et du Cours d’état-major, nationaux et étrangers.

Le colonel-major, directeur du CREMS, a ensuite remis au prince héritier Moulay El Hassan les productions des stagiaires au cours de l’année, notamment une sélection de mémoires de recherche de la promotion du Cours supérieur de défense.

Au terme de cette cérémonie, le prince héritier Moulay El Hassan a posé pour des photos-souvenirs avec les deux promotions sortantes, les stagiaires étrangers et le corps professoral civil.

La 2e promotion du Cours supérieur de défense et la 60e promotion du Cours d’état-major comptent 304 lauréats, dont 88 officiers originaires de 32 pays.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/06/2026 à 15h37
#Roi Mohammed VI#Moulay El Hassan#Cours supérieur de défense#Collège royal de l’enseignement militaire supérieur

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