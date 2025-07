Mondial 2030: l’opposition dénonce toute récupération électorale des projets de la Fondation Maroc 2030

Tout en votant à l’unanimité le projet de loi portant création de la Fondation Maroc 2030, les groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition ont échangé des messages politiques codés lors de la séance consacrée à l’examen et l’approbation de ce texte législatif.

D’après les sources du quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 19 et 20 juillet, «les composantes de l’opposition ont plaidé, à l’instar des groupes de la majorité, en faveur de la présidence de Fouzi Lekjaa aux commandes de la Fondation Maroc 2030, pour éviter toute exploitation politique et électorale des chantiers lancés dans ce cadre et s’élever au-dessus des calculs étroits». À ce propos, l’opposition a mis en garde contre toute campagne électorale mettant à profit les chantiers de cette fondation.

Pour Abdellah Bouanou, président du groupement parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD), le chantier impulsé par le Roi «exige le soutien de toutes les forces vives du pays». Il insiste sur la nécessité de «s’élever au-dessus des calculs étroits, tout en étant armé de patriotisme sincère pour concrétiser les chantiers et les projets lancés dans le pays».

Bouanou précise également que «le gouvernement qui supervisera, par la force de la loi, le Mondial 2030, s’appelle le gouvernement du Royaume du Maroc, nommé par le Roi du Maroc, chef de l’État et garant de la continuité de l’État et de ses institutions».

De son côté, Abderrahim Chahid, président du groupe socialiste (opposition), a souligné que «la création de la Fondation Maroc 2030 montre que le projet d’organisation de la Coupe du monde 2030, appartient à l’ensemble des Marocains, mettant un terme à toute exploitation politicienne de l’évènement».

Pour Driss Sentissi, président du groupe haraki: «La création de la Fondation Maroc 2030 est la concrétisation de l’approche anticipative de la vision royale». Pour cela, cette institution doit rester loin des comportements politiciens.

Pour Rachid Hammouni, président du groupe du Parti du progrès et du socialisme (PPS), la Fondation Maroc 2030 doit viser plus loin que les seules manifestations sportives. Il estime qu’elle doit devenir un moteur de décollage économique, social, environnemental et écologique pour toutes les villes du pays.

Enfin, le quotidien rappelle que les groupes de la majorité ont soutenu le projet de loi n°35.25 portant création de cette fondation, présenté par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Il s’agit d’une initiative stratégique structurelle pour développer les infrastructures sportives et faire du sport un outil pour renforcer le rayonnement international du Maroc.