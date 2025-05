Mondial 2030: la solution miracle du gouvernement pour la création d’emploi

Younes Sekkouri Ministre de l'Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences

Le Mondial 2030, que le Maroc va organiser en commun avec l’Espagne et le Portugal, contribuera à baisser le taux de chômage de 4,3%, le faisant passer de 13,3% en 2024 à 9% en 2030.

Tels sont les chiffres déclinés par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, lundi dernier lors de la séance hebdomadaire du Parlement.

Selon le quotidien Al Akhbar, dans son édition du mercredi 7 mai, Sekkouri a présenté, dans son intervention devant les parlementaires, les objectifs principaux de la feuille de route gouvernementale en matière de création d’emplois.

Il a affirmé dans ce cadre que le Mondial 2030 permettra la création de 1,45 million de nouveaux emplois. Pour ce qui est de la création d’emploi dans les autres secteurs, le ministre n’a donné aucun chiffre d’éventuels nouveaux emplois. Il s’est contenté d’annoncer que 12 milliards de dirhams seront investis, particulièrement au profit des moyennes, petites et très petites entreprises. Un autre milliard de dirhams sera consacré, selon le ministre, au maintien des emplois dans les zones rurales, sans parler de deux milliards de dirhams dédiés au renforcement de l’efficacité du programme de la promotion de l’emploi.

Pour sa part, Mohamed Jawad Arselane, représentant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et président de la Commission de l’enseignement privé, a saisi sa présence au salon de l’IMEX 2025 de Madrid pour se féliciter des emplois qui seront créés dans le sillage de l’organisation tripartite et commune du Mondial entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Dans une interview accordée au site espagnol Atalayar, Arselane a loué l’importance des infrastructures de base au Maroc, particulièrement le port de Tanger Med, mais aussi la ligne ferroviaire à grande vitesse, reliant Tanger à Casablanca, en attendant celle de Kénitra-Marrakech, qui jouera un rôle important lors du Mondial.

Il a ajouté que l’Espagne va grandement contribuer à la création d’emplois au Maroc, et ce à travers ses nombreuses entreprises engagées dans la construction d’infrastructures liées à l’organisation du Mondial 2030 (stades, communications, hôtels…), en prévision de l’accueil de milliers de supporters et touristes venus des quatre coins du monde.

Arselane a conclu que les entreprises espagnoles disposent également d’importantes opportunités d’investissement dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Avec les nouvelles facilités accordées à l’investisseur étranger, ces entreprises contribueront également à booster, à long terme, l’emploi dans cette région du nord