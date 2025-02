Emploi: le «plan d’urgence» des économistes istiqlaliens

C’est le quotidien L’Économiste qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 13 février. Face à la montée du chômage au Maroc, l’Alliance des Économistes Istiqlaliens (AEI) propose un «plan d’urgence» pour stimuler l’emploi.

Bien que l’emploi rémunéré ait progressé, la perte nette de 99.000 emplois en trois ans soulève de nombreuses questions. Pour y remédier, l’AEI prône la mise en place de formations spécialisées, l’enseignement des langues étrangères et le développement des compétences transversales, lit-on dans le journal. L’accent est mis sur les secteurs en forte demande, tels que le numérique, le tourisme, les énergies renouvelables et les industries émergentes. Des partenariats avec le secteur privé et des plateformes de formation en ligne faciliteraient une meilleure adaptation aux besoins du marché.

Les PME, qui représentent 99% des entreprises marocaines, constituent un levier crucial de la création d’emplois. «L’AEI recommande la simplification des procédures d’investissement, l’application effective du décret sur la TPME et la mise en place de Startups Stations pour dynamiser l’innovation et l’entrepreneuriat. Un soutien accru à la recherche et au développement au sein des PME renforcerait également leur compétitivité», souligne L’Économiste.

La commande publique, qui représente 24% du PIB, devrait davantage bénéficier aux entreprises marocaines. L’AEI encourage le renforcement de la production locale et la sensibilisation des consommateurs à son impact sur l’emploi. L’introduction de labels de qualité et d’initiatives valorisant le savoir-faire national favoriserait la consommation des produits fabriqués au Maroc.

Le secteur informel, représentant 30% du PIB et 77% de l’emploi, doit être progressivement intégré au circuit formel via des incitations fiscales et des programmes d’accompagnement, recommande l’AEI. L’instauration de régulations adaptées et de dispositifs de protection sociale pour ces travailleurs permettrait une meilleure inclusion économique.

Pour encourager l’investissement, l’AEI propose des financements à taux bonifiés pour les entreprises créatrices d’emplois, ainsi que la promotion de modes de financement alternatifs comme la bourse, le private equity et le crowdfunding. La simplification des démarches bancaires et l’allègement des garanties pour les jeunes entrepreneurs constitueraient également des leviers essentiels.

Le développement du travail à temps partiel, du télétravail et du travail à domicile doit être encadré pour favoriser une plus grande inclusion. L’AEI propose aussi une flexibilité temporaire de l’emploi pour les entreprises en difficulté. L’adoption des nouvelles technologies et outils numériques pour le travail à distance pourrait offrir des opportunités aux travailleurs éloignés des grands centres urbains.

D’autres initiatives visent à dynamiser l’emploi en région, notamment par la formation aux métiers accessibles à distance, le développement du tourisme rural et le soutien à l’agriculture. L’AEI préconise également l’amélioration des infrastructures de transport et de communication afin de favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques.