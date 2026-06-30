Mondial 2026: la qualification du Maroc saluée ce mardi par le Parlement

Les conseillers parlementaires applaudissant la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale, lors de la séance mensuelle des questions orales dédiée à la politique générale du gouvernement, à Rabat le 30 juin 2026. (Y.Mannan/Le360)

À l’ouverture de cette séance, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a demandé aux conseillers parlementaires de «se lever et d’applaudir vivement la victoire» du Maroc contre les Pays-Bas, arrachée au bout du suspense et d’une séance de tirs au but irrespirable (1-1, 3-2 aux t.a.b.).

Cette nouvelle victoire des Lions de l’Atlas, a rappelé Mohamed Ould Errachid, est le fruit de la vision royale pour la promotion du sport, notamment du football.

Le président de la Chambre des conseillers a également adressé ses félicitations au coach Mohamed Ouahbi, à son staff technique, aux joueurs, ainsi qu’au président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, qu’il a nommément cité.

Présent à cette séance des questions orales portant sur la sécurité alimentaire, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a joint sa voix à celle des conseillers parlementaires. Il a, à son tour, adressé ses félicitations à la sélection nationale après sa qualification aux dépens des Pays-Bas, au terme d’un match époustouflant disputé à Monterrey, au Mexique.

Dans cette rencontre, le Maroc a fait preuve d’une extraordinaire résilience et d’une qualité de jeu puissante, parvenant à tenir jusqu’au bout avant de s’imposer lors de la séance des tirs au but.

En s’invitant à l’ouverture de la séance mensuelle des questions orales, la qualification des Lions de l’Atlas a offert un moment d’unité au sein de la Chambre des conseillers. Avant le retour aux débats sur la politique générale et la sécurité alimentaire, les élus ont tenu à saluer une sélection nationale qui continue de nourrir la fierté sportive du Royaume.