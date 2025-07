Maroc-Guatemala: un partenariat stratégique et une vision commune tournée vers l’avenir

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita (à droite), et son homologue guatémaltèque, Carlos Ramiro Martinez Alvarado (à gauche)

Lors d’une conférence de presse conjointe tenue à l’issue des entretiens, Nasser Bourita a affirmé que les relations entre le Maroc et le Guatemala sont «solides et prometteuses», reposant sur des bases fermes de respect mutuel et de coordination continue sur les dossiers internationaux.

Il a souligné que «Sa majesté le roi Mohammed VI et le président guatémaltèque Bernardo Arévalo de León partagent la conviction que la distance géographique ne constitue en rien un obstacle à la construction de relations Sud-Sud exemplaires».

Une coopération active

Pour sa part, le ministre guatémaltèque a salué la solidité des liens bilatéraux, rappelant que les deux pays ne sont pas seulement liés par une amitié historique, mais également par «une vision stratégique tournée vers l’avenir, fondée sur le dialogue politique et une coopération active». Il a mis en avant l’importance de renforcer la coopération dans des domaines prioritaires tels que la sécurité, la migration, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux ministres sont convenus de mettre en œuvre un mécanisme de dialogue politique annuel, en alternance entre les deux pays, en tant qu’outil d’approfondissement de la coordination sur les enjeux régionaux et internationaux. Ils se sont également accordés sur l’accélération de la signature d’un accord de protection des investissements et sur le renforcement de la coopération sectorielle dans plusieurs domaines.

Dans ce même esprit, Nasser Bourita a annoncé la préparation d’une semaine économique marocaine au Guatemala avant la fin de l’année en cours, ainsi que l’organisation d’un forum économique à l’occasion du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2026, dans le but de mobiliser les acteurs économiques et de renforcer la dimension économique de la coopération bilatérale.

La question du Sahara marocain n’a pas été absente de l’agenda de la rencontre. Le ministre guatémaltèque a réitéré le soutien ferme de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc, qualifiant l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007 de «seule solution sérieuse, crédible et réaliste» pour clore le conflit artificiel. Il a également rappelé que le Guatemala a été l’un des premiers pays d’Amérique centrale à ouvrir un consulat à Dakhla en décembre 2022, un geste qui illustre l’engagement concret de son pays.

Sud-Sud

Bourita a salué, au nom du Royaume du Maroc, le processus de réforme mené par le président Arévalo au Guatemala, affirmant la disposition de Rabat à accompagner cette dynamique à travers des projets de développement et des initiatives de coopération bilatérale, dans l’esprit d’un partenariat renouvelé entre les deux pays.

La visite du ministre des Affaires étrangères du Guatemala au Maroc marque ainsi une nouvelle étape dans le renforcement d’une relation en constante évolution, jetant les bases d’une alliance politique, économique et culturelle Sud-Sud, à l’image des profonds bouleversements que connaît l’ordre international et des nouvelles exigences de partenariats équitables entre les nations.