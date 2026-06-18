Maroc-Gambie: un message de remerciements et de gratitude adressé au roi Mohammed VI

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie gambienne, Sering Modou Njie, a salué l’engagement exceptionnel du Roi pour le développement de la relation avec la Gambie, matérialisé par la signature entre les deux pays de plusieurs accords et l’initiation de projets importants, contribuant au renforcement de la coopération bilatérale et à la stimulation des échanges entre les peuples marocain et gambien.

M.Nasser Bourita a reçu, ce jour à Rabat, son homologue de la République de Gambie, M. Sering Modou Njie, porteur d'un Message écrit à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, de la part du Président de la République de Gambie, Son Excellence M. Adama Barrow pic.twitter.com/KplSbA7URW — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) June 18, 2026

Il a également mis l’accent sur les liens d’amitié et de fraternité unissant les deux pays et la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, conformément à la vision éclairée du roi Mohammed VI et du président Adama Barrow.

Au cours de cette rencontre, Sering Modou Njie, envoyé spécial du Président de la République de Gambie, a remis à Nasser Bourita un message écrit adressé au Roi par le président Adama Barrow.