Politique

Maroc-Gambie: un message de remerciements et de gratitude adressé au roi Mohammed VI

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et son homologue de la République de Gambie, Sering Modou Njie (MAP).

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, Sering Modou Njie a exprimé, ce jeudi 18 juin à Rabat, les remerciements et la profonde gratitude du Président de la République de Gambie Adama Barrow, du gouvernement et du peuple gambiens au roi Mohammed VI pour son soutien constant au développement socioéconomique de la Gambie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/06/2026 à 16h57

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie gambienne, Sering Modou Njie, a salué l’engagement exceptionnel du Roi pour le développement de la relation avec la Gambie, matérialisé par la signature entre les deux pays de plusieurs accords et l’initiation de projets importants, contribuant au renforcement de la coopération bilatérale et à la stimulation des échanges entre les peuples marocain et gambien.

Il a également mis l’accent sur les liens d’amitié et de fraternité unissant les deux pays et la volonté commune de renforcer le partenariat stratégique bilatéral, conformément à la vision éclairée du roi Mohammed VI et du président Adama Barrow.

Au cours de cette rencontre, Sering Modou Njie, envoyé spécial du Président de la République de Gambie, a remis à Nasser Bourita un message écrit adressé au Roi par le président Adama Barrow.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/06/2026 à 16h57
#Politique#Maroc#Gambie#Roi Mohammed VI#Nasser Bourita#Développement

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