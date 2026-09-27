Mandat de recherche contre Mounir Laymouri: rebondissements dans l’affaire des fraudes électorales

Un magistrat au parquet de Tanger en charge de cette affaire a émis un mandat de recherche à l’encontre de Mounir Laymouri, maire de la ville de Tanger et figure dirigeante du Parti authenticité et modernité (PAM). L’édile est sous le coup d’une enquête judiciaire suite aux récents scrutins électoraux, après des incidents constatés dans le centre de vote de l’école Al Qods, relaie Al Akhbar de ce lundi 28 septembre.

L’émission de cet avis de recherche intervient alors que de nouveaux éléments ont été révélés suite à l’annonce par le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tanger, dans un communiqué publié le samedi précédent, confirmant que les investigations préliminaires menées au sujet de la saisie d’un sac contenant des bulletins de vote dissimulé par l’un des mis en cause dans un bureau de vote avaient abouti à l’interpellation de cinq suspects, qui ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête.

Selon le communiqué, cette affaire concerne le président de l’un des bureaux de vote, son adjoint ainsi que deux autres personnes. Les enquêteurs recherchent actuellement un cinquième suspect, actuellement en garde à vue, en attendant d’être déféré à son tour devant les autorités judiciaires.

Selon les premiers éléments de l’enquête préliminaire, le principal suspect, pris en flagrant délit avec, en sa possession, un sac contenant des bulletins de vote officiels alors qu’il occupait la fonction de président d’un bureau de vote, a subtilisé un lot de bulletins à l’intérieur du bureau avec des membres de ce bureau afin de les glisser dans un sac et de les faire sortir de l’école abritant le bureau de vote, avant de les restituer ultérieurement, indique Al Akhbar.

Le parquet a souligné que les investigations ont démontré l’implication de ces individus et a affirmé qu’il veillera à appliquer strictement les dispositions de la législation, tout en garantissant que le déplacement du maire, Mounir Laymouri, n’est pas une tentative d’évasion ou de soustraction à la justice, affirmant que son séjour à l’étranger était planifié à l’avance.

Selon des sources informées, le départ inopiné de Mounir Laymouri laisse ses proches collaborateurs devant des difficultés de communication. Ils signalent qu’il aurait quitté le pays par le port de Ceuta, pour se rendre en Espagne. D’autres sources ont ajouté qu’il a ensuite rejoint des membres de sa famille en Espagne, son entourage ayat l’habitude de passer des vacances d’une semaine dans ce pays de l’UE.