L’Istiqlal s’apprête à organiser son Conseil national pour entériner le nouveau bureau politique

Interrogé par Le360, ce conseiller parlementaire, qui est par ailleurs membre du Conseil national de l’Istiqlal, a précisé qu’aucune date officielle de la réunion du nouveau Conseil national n’est encore fixée, mais, a-t-il dit, cet organe, qui joue le rôle du parlement au sein du parti, doit se réunir très probablement à la fin du mois de septembre dans le but de valider la composition du nouveau comité exécutif, dont les 30 nouveaux membres ont été minutieusement sélectionnés par le leader de l’Istiqlal, Nizar Baraka.

Outre ces 30 membres, le chef du parti de la Balance devrait désigner lui-même 4 autres membres conformément au règlement intérieur qui octroie cet avantage au secrétaire général du parti.

Selon des rumeurs qui circulent au sein du parti, l’annonce du nouveau bureau politique qui siègera sous la conduite de Nizar Baraka durant cinq ans sera faite probablement le 27 septembre lors de la réunion du Conseil national.

D’après Mohamed Zidouh, cette date reste à confirmer. À la question de savoir pourquoi Nizar Baraka a pris tout ce temps, six mois après le 18ème congrès ordinaire qui l’a reconduit pour un nouveau mandat, Mohamed Zidouh a estimé «normal» ce retard vu que le numéro un du parti «a pris son temps pour consulter tous les organes du parti en vue de sélectionner les meilleurs cadres qui devront l’accompagner dans sa mission».

«Nizar Baraka doit former un bureau homogène, compétent et efficient», a déclaré le parlementaire istiqlalien, balayant par ailleurs d’un revers de la main l’existence de «toute brouille, de tout litige ou opposition» sur les choix de Nizar Baraka des nouveaux membres du comité exécutif. «Il y a des idées qui circulent au sein du parti, c’est normal, mais il faut savoir que les structures de la formation sont tellement solides et fortes que le parti est immunisé et inébranlable».

Au sujet d’éventuelles consultations que mènerait Nizar Baraka avec des éléments du parti au sujet d’un probable remaniement ministériel, le responsable istiqlalien a répondu sèchement «qu’il ignorait tout sur ce sujet». «Je n’ai aucune information sur cette affaire», a conclu Mohamed Zidouh.