Après sa réélection, Nizar Baraka peine encore à former le nouveau comité exécutif de l’Istiqlal

«Nizar Baraka a été réélu au terme d’une longue nuit, mais la formation de sa liste des 34 membres du prochain comité exécutif bute sur certaines divergences», a affirmé dimanche pour Le360 un membre du Conseil national sous le couvert de l’anonymat.

La nature des divergences n’est pas connue, mais l’on sait que deux courants partisans au sein du Conseil national s’activent au nom des «amis» de Nizar Baraka, et du côté des rangs de Hamdi Ould Errachid pour accorder des préférences et des réserves.

Il faut signaler qu’un total de 147 candidats se sont présentés pour faire partie du nouveau comité exécutif dont le nombre de sièges est limité à 34 membres. Pour tenter de dépasser ce blocage, Nizar Baraka et le Conseil national ont convoqué une nouvelle réunion ce dimanche après-midi, pour tenter de détendre la situation en trouvant «un consensus» sur la composition du bureau politique.

Pour rappel, la réélection unanime de Nizar Baraka s’est dégagée par proclamation à main levée après le retrait de la candidature de Rachid Afilal. L’attente de plusieurs heures qui a été enregistrée est due notamment aux tractations qui ont eu lieu pour l’approbation de la liste des 34 membres du comité exécutif présentée par Nizar Baraka pour l’accompagner dans son nouveau mandat de cinq ans. Ces tractations continuaient dimanche après-midi. La nouvelle équipe de Baraka restera aux commandes après les élections législatives et communales de 2026.

Lire aussi : 18ème congrès de l’Istiqlal: Baraka dénonce les manœuvres de l’Algérie et appelle les partis politiques à une charte éthique commune

La réélection dans la nuit de samedi à dimanche de Nizar Baraka et les tractations qui ont concerné la composition du nouveau comité exécutif se sont déroulées à huis clos lors d’une réunion que les journalistes n’ont pas été autorisés à couvrir. Il faut noter que le 18ème congrès auquel ont participé 3.600 congressistes venus des douze régions du pays avait terminé ses travaux samedi, peu après 18 heures cédant la place, comme le veulent les nouveaux règlement et statut, au déroulement de l’élection du secrétaire général et à l’approbation de la liste des 34 membres du nouveau bureau politique.

Dans une allocution, Nizar Baraka a remercié tous les militants pour avoir contribué au succès du congrès, exprimant sa gratitude au nouveau Conseil national pour lui avoir accordé «sa confiance». Il s’est aussi adressé aux mécontents et aux déçus de cette élection en leur affirmant que l’Istiqlal reste un lieu d’espace «pour tous les militants». Nizar Baraka a également assuré qu’il œuvrera au sein de la majorité gouvernementale pour appliquer les orientations de l’Istiqlal dans les domaines économique et social.